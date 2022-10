Lewandowski abre o jogo sobre momento do Barcelona: "Obviamente, não estou feliz"

Polonês é destaque da equipe espanhola em fase internacional do clube complicada; apesar da queda na Champions, Cúles estão em segundo em La Liga

Após o empate com a Inter de Milão na Uefa Champions League por 3 a 3, o Barcelona ficou muito distante de se classificar para as oitavas do torneio continental. E, no fim, a equipe catalã realmente caiu novamente na fase de grupos, e esse momento do Barça não vem agradando nem os torcedores e muito menos os atletas, incluindo o recém contratado Robert Lewandowski.

"Obviamente, não estou feliz", disse o centroavante polonês ao La Vanguardia, após a vitória do Barça sobre o Valencia em La Liga. "O Barcelona deveria estar nas oitavas. Mas antes de vir para o Barça eu já estava ciente de que a primeira temporada poderia ser definitivamente mais difícil do que deveria ser."

Apesar da insatisfação, o craque artilheiro afirmou que entende o momento de remontada da equipe comandada por Xavi: "Estamos no processo de reconstrução que leva tempo, devemos ser pacientes. Tenho certeza que estes contratempos nos farão crescer como uma equipe e que tudo será diferente na próxima temporada. Estamos evoluindo. Eu não estava esperando chegar e que tudo correria bem na primeira temporada. Eu insisto que é um processo que requer tempo e paciência".

Os Cúles acabaram caindo precocemente na Liga dos Campeões, mas estão em boa fase no Campeonato Espanhol, na segunda colocação atrás apenas por um ponto do líder Real Madrid. Nesta temporada, inclusive, Lewa tem sido destaque da equipe, com 18 gols marcados e quatro assistências em 17 jogos disputados.