Leverkusen x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela segunda rodada do grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid duelam na tarde desta terça-feira (13), na Alemanha, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Space, na TV fechada, e no HBO Max, no streaming.

O Leverkusen quer virar a página do mau início de temporada nas competições, já que está na zona de rebaixamento na Bundesliga, além de ter estreado também com vitória na Liga dos Campeões.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Karim Bellarabi, Andrey Lunev, Amine Adli e Florian Wirtz, machucados, não vão a campo, enquanto Exequiel Palacios é dúvida.

Do outro lado, o Atlético de Madrid vem de vitórias tanto no fim de semana, pela La Liga, na qual é o sexto colocado, quando na Champions. Os Colchoneros continuam sem Oblak, Stefan Savic e Sergio Reguilon, lesionados, enquanto Jose Gimenez é dúvida para Diego Simeone.

Escalações:

Escalação do provável LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aranguiz, Andrich; Frimpong, Diaby, Hudson-Odoi; Schick.

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Grbic; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Felix, Morata.

Desfalques

Leverkusen

Karim Bellarabi, Andrey Lunev, Amine Adli e Florian Wirtz, lesionados, são baixas nos alemães.

Atlético de Madrid

Oblak, Stefan Savic e Sergio Reguilon, machucados, são os desfalques dos espanhois.

Quando é?

• Data: terça, 13 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Leverkusen Arena, Leverkusen - ALE.