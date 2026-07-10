“Levei dias para conseguir falar”... Vinícius revela o que sente após o choque com o Brasil

O brasileiro Vinícius Júnior finalmente quebrou o silêncio, comentando sobre a eliminação precoce da seleção de seu país da Copa do Mundo, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá, depois que a Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final ao perder para a Noruega por 2 a 1.

Embora já tivesse explicado anteriormente os motivos que o impediram de cobrar o pênalti que seu companheiro Bruno Guimarães perdeu contra a Noruega, Vinícius Júnior ainda não havia compartilhado seus sentimentos pessoais com a torcida após a chocante eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026.

O jogador brasileiro acessou sua conta oficial no Instagram, onde postou uma foto em preto e branco de si mesmo deitado no gramado, acompanhada de palavras comoventes que refletem a magnitude do choque.

Em sua mensagem dirigida aos torcedores da “Seleção”, Vinícius escreveu: “Depois de quase quatro anos, me vejo novamente pensando no que escrever após a amarga decepção na Copa do Mundo. Vi muitas pessoas de todas as idades me apoiando e abraçando nosso sonho comum, e seria injusto ficar em silêncio, mas precisei de alguns dias para refletir. Vestir a camisa da seleção nacional é o maior orgulho da minha vida, e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo é um sentimento muito difícil de explicar”.

O astro da Samba acrescentou, tentando expressar a magnitude da dor e da responsabilidade para com sua família e seus fãs: “Sei muito bem o quanto me preparei com dedicação, o quanto estava concentrado e o quanto queria conquistar esse título por vocês e pela minha família; por isso, a sensação de frustração é enorme. Tínhamos um time forte e capaz de chegar muito mais longe neste torneio, mas não conseguimos. Peço desculpas a vocês e prometo que vou lutar pelo nosso sonho de levar o Brasil de volta ao topo do mundo”.