Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 21/ 22

Levante e Barcelona se enfrentam neste domingo (10), no Estadio Ciudad de Valencia, a partir das 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Levante x Barcelona DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Estadio Ciudad de Valencia - Valência, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Estadio Ciudad de Valencia.

MAIS INFORMAÇÕES

Buscando emplacar a sétima vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, o Barcelona volta as atenções para o torneio nacional após o empate com o Frankfurt no primeiro jogo das quartas de final da Liga Europa.

Mais artigos abaixo

Com 57 pontos, os catalães buscam reduzir a diferença para o líder Real Madrid, enquanto o Levante busca pontuar para seguir na luta contra o rebaixamento.

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o Barça soma 31 vitórias, contra seis do Levante, além de sete empates. Com 131 gols marcados pelo time da Catalunha e 51 para os donos da casa.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Sevilla Espanhol 3 de abril de 2022 Frankfurt 1 x 1 Barcelona Liga Europa 7 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Frankfurt Liga Europa 14 de abril de 2022 16h (de Brasília) Barcelona x Cádiz Espanhol 18 de abril de 2022 16h (de Brasília)

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 3 x 1 Levante Espanhol 19 de março de 2022 Levante 2 x 0 Villarreal Espanhol 2 de abril de 2022

Próximas partidas