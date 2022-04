Levante x Barcelona: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 21/22

A bola vai rolar neste domingo (10) para Levante x Barcelona, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 16h (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, seis meses após o último encontro entre os rivais, pelo primeiro turno da LaLiga. Na ocasião, os cataães venceram por 3 a 0.

O Barça busca emplacar a sétima vitória consecutiva no Campeonato Espanhol depois de empatar com o Frankfurt no primeiro jogo das quartas de final da Liga Europa.

Já o Levante busca pontuar para seguir na luta contra o rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Barcelona não poderá contar com ​​Memphis Depay, Ansu Fati, Sergino Dest e Sergi Roberto, ainda lesionados, assim como Piqué, com problema na virilha.

Dani Alves pode retornar ao time como lateral, com Ronald Araujo avançando para o meio.

Já o Levante não poderá contar com Cáceres, lesionado. Assim, Ruben Vezo deve entrar no time titular.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, E Garcia, Alba; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, Aubameyang, Ferran.

Possível escalação do Levante: Cardenas; Miramon, Rober, Postigo, Vezo, Franquesa; Melero, Pepelu, Radoja; Morais, Martinho.

DESFALQUES

LEVANTE:

Cáceres: lesionado

BARCELONA:

Piqué, Depay, Fati, Dest e Sergi Roberto: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Levante e Barcelona será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, neste domingo (10).