O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira, a transferência de Ronald Araújo, zagueiro da equipe, para o Liverpool por empréstimo.

O Barcelona afirmou, em comunicado na sua conta oficial na rede "X": "Ronald Araújo foi transferido para o Liverpool por empréstimo".

E acrescentou: "O clube chegou a um acordo com o Liverpool para o empréstimo de Araújo até 30 de junho de 2027. Toda a sorte para você, Ronald!".

No mesmo contexto, o Liverpool afirmou, em seu comunicado oficial sobre o negócio: "O clube chegou a um acordo para contratar o zagueiro Ronald Araújo por empréstimo junto ao Barcelona durante a temporada 2026-2027, condicionado ao sucesso dos trâmites para obtenção da autorização de trabalho e à conclusão dos procedimentos de liberação internacional".

O experiente internacional uruguaio chega ao Liverpool após ter disputado mais de 200 partidas com o clube catalão no Campeonato Espanhol.

Araújo conquistou três títulos no Campeonato Espanhol desde que chegou ao Barcelona em 2018, entre eles o título da última temporada, além de ter sido nomeado capitão da equipe no início deste ano.

Araújo, de 27 anos, que vai vestir a camisa de número 33, afirmou em declarações ao site oficial do Liverpool: "Não vejo a hora de começar essa jornada. Estou muito, muito feliz".

E acrescentou: "Estou empolgado por estar aqui neste grande clube de história tão rica. Estou empolgado para conhecer meus companheiros, empolgado para começar a jogar, tenho uma grande motivação e estou ansioso para dar o pontapé inicial".

E prosseguiu: "Acredito que esta transferência foi a escolha ideal para mim nesta fase da minha carreira. Acredito que foi um passo necessário para mim. E assim que ouvi falar do interesse do Liverpool, as coisas começaram a andar muito rápido".

E concluiu: "Como eu disse, estou extremamente feliz por estar aqui e empolgado para começar. Estou feliz com o interesse demonstrado pelo clube, e este foi o passo certo no momento certo".



