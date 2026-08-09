Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080801114.jpgIPA Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

<h1>Fermín quebra o silêncio sobre a contratação de Rodri e o futuro de Torres</h1>

Mercado da bola
F. Lopez
R. Araujo
Rodri
Barcelona
Manchester City
Liverpool
F. Torres
La Liga
Espanha
Uruguai
England

Uma posição clara

Fermín López, estrela do Barcelona, expressou sua esperança no retorno de um dos jogadores ao Barça no próximo ano, abordando uma série de assuntos relacionados à equipe catalã.

Essas declarações vêm após a participação do Barça em duas partidas da Copa Friuli-Venezia Giulia, disputada na Itália, onde o Barcelona havia conquistado a vitória sobre o Nottingham graças a um gol de pênalti marcado por Raphinha nos acréscimos, antes de perder para a Udinese no torneio amistoso triangular.

De acordo com o jornal espanhol "As", Fermín López comentou diretamente sobre a saída de Ronald Araújo para o Liverpool, dizendo: "Espero que ele volte no próximo ano".

Sobre os rumores a respeito da saída de Ferran Torres, o jogador do Barcelona afirmou: "Não quero entrar nesse assunto porque não tenho informações suficientes. Ele é um companheiro incrível e espero que decida o que for melhor para ele, mas não quero entrar nisso".

Sobre as especulações relacionadas ao jogador Rodri, Fermín López declarou: "Não tenho informações sobre esse tema, mas o que Deco e a diretoria esportiva decidirem eu verei como adequado. Todo mundo sabe que Rodri é um grande jogador, e não quero entrar muito nesse assunto, pois isso é uma falta de respeito com os jogadores que estão aqui atualmente".

A respeito de sua avaliação da partida e de seu nível, a estrela do Blaugrana explicou: "Eu tinha uma grande vontade de jogar, e ainda me falta um pouco de ritmo de jogo. Foi um verão muito difícil, mas estou bem agora e quero continuar crescendo".

Sobre os jovens da equipe, Fermín elogiou os jogadores da base, dizendo: "Estamos trabalhando muito bem, e os jogadores que vêm de La Masia têm uma qualidade altíssima".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google