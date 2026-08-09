Fermín López, estrela do Barcelona, expressou sua esperança no retorno de um dos jogadores ao Barça no próximo ano, abordando uma série de assuntos relacionados à equipe catalã.

Essas declarações vêm após a participação do Barça em duas partidas da Copa Friuli-Venezia Giulia, disputada na Itália, onde o Barcelona havia conquistado a vitória sobre o Nottingham graças a um gol de pênalti marcado por Raphinha nos acréscimos, antes de perder para a Udinese no torneio amistoso triangular.

De acordo com o jornal espanhol "As", Fermín López comentou diretamente sobre a saída de Ronald Araújo para o Liverpool, dizendo: "Espero que ele volte no próximo ano".

Sobre os rumores a respeito da saída de Ferran Torres, o jogador do Barcelona afirmou: "Não quero entrar nesse assunto porque não tenho informações suficientes. Ele é um companheiro incrível e espero que decida o que for melhor para ele, mas não quero entrar nisso".

Sobre as especulações relacionadas ao jogador Rodri, Fermín López declarou: "Não tenho informações sobre esse tema, mas o que Deco e a diretoria esportiva decidirem eu verei como adequado. Todo mundo sabe que Rodri é um grande jogador, e não quero entrar muito nesse assunto, pois isso é uma falta de respeito com os jogadores que estão aqui atualmente".

A respeito de sua avaliação da partida e de seu nível, a estrela do Blaugrana explicou: "Eu tinha uma grande vontade de jogar, e ainda me falta um pouco de ritmo de jogo. Foi um verão muito difícil, mas estou bem agora e quero continuar crescendo".

Sobre os jovens da equipe, Fermín elogiou os jogadores da base, dizendo: "Estamos trabalhando muito bem, e os jogadores que vêm de La Masia têm uma qualidade altíssima".