O Al Ahly abriu uma nova frente de confronto com a Federação Egípcia de Futebol, após enviar uma carta em tom duro na qual criticou uma série de decisões tomadas recentemente pela entidade, considerando que elas não servem ao caminho de desenvolvimento do futebol egípcio, mas sim que ameaçam gerar ainda mais crises dentro do sistema esportivo. O clube também acusou a federação de cometer violações aos regulamentos e atacou as declarações recentes de alguns árbitros, classificando-as como "catastróficas".

O Al Ahly esclareceu, em sua carta divulgada neste domingo, que aguardava o início de uma nova etapa para o desenvolvimento do futebol egípcio, em cumprimento ao plano previamente anunciado pelo ministro da Juventude e Esportes em coordenação com a Federação Egípcia de Futebol há algumas semanas, com o objetivo de aproveitar o nível diferenciado apresentado pela seleção egípcia durante a última Copa do Mundo.

O clube acrescentou, na carta publicada em seu site oficial, que foi surpreendido por decisões que não inspiram otimismo quanto à próxima etapa, mas que, ao contrário, contribuem para acender crises dentro do meio esportivo, algo que contraria os objetivos anunciados para o desenvolvimento do sistema futebolístico.

Objeção à escolha do presidente da comissão de arbitragem

O Al Ahly manifestou sua objeção à decisão de conceder a presidência da comissão de arbitragem a um dirigente que já ocupou o cargo anteriormente, afirmando que ele não fez justiça à maioria dos clubes, e em primeiro lugar ao próprio Al Ahly.

A Federação Egípcia de Futebol havia anunciado a nomeação de Essam Abdel Fattah como presidente da comissão de arbitragem para a nova temporada 2026/2027.

O clube acrescentou que o mesmo dirigente introduziu, em sua gestão anterior, termos que classificou como estranhos, como "acolhimento" e "espírito do protocolo", o que levou o Al Ahly, na ocasião, a declarar a perda de credibilidade e integridade da comissão de arbitragem perante a opinião pública.

O clube esclareceu que, em protesto contra isso, decidiu completar as competições do campeonato apoiando-se nos jogadores jovens e nos que retornavam de lesão, além de recusar participar do Campeonato da Copa do Egito.

Violação flagrante dos regulamentos

O Al Ahly afirmou em sua carta que há uma violação clara e explícita dos regulamentos, esclarecendo que algumas entidades que não cumpriram o pagamento de dívidas a instituições do Estado obtêm, ainda assim, as aprovações necessárias.

O clube acrescentou que o presidente da federação concedeu a essas entidades elogios na mídia, descrevendo-as como as mais cumpridoras nos pagamentos e afirmando que seus contratos são válidos, como se os contratos dos demais clubes não fossem válidos.

O clube ressaltou que o presidente da federação ignorou a existência de direitos legítimos e reconhecidos internacionalmente, baseados na separação entre os contratos da atividade esportiva e os contratos de direitos comerciais.

A gestão da federação no caso da Liga dos Campeões

O Al Ahly também criticou a forma como a federação tratou o caso do aumento do número de clubes egípcios participantes da Liga dos Campeões da África.

O clube esclareceu que o presidente da federação apresentou uma proposta à Confederação Africana de Futebol (CAF) para aumentar o número de vagas, mas recebeu uma resposta negativa, antes de manter a decisão em sigilo por uma semana inteira, sem justificativa.

O Al Ahly apontou que esse atraso levanta interrogações, especialmente se o objetivo dele foi aguardar a definição dos clubes que obtiveram a licença africana.

Declarações catastróficas e um ponto negro

O Al Ahly descreveu as declarações recentes feitas pelo árbitro de vídeo (VAR) na partida entre Ceramica e Al Ahly durante a fase final do campeonato na temporada passada, bem como as declarações de um dos membros da comissão de arbitragem, como "catastróficas" e representando um ponto negro na história do sistema de arbitragem egípcio.

O clube esclareceu que o árbitro de vídeo revelou uma intransigência injustificada do árbitro de campo ao não marcar um pênalti válido a favor do Al Ahly.

O clube acrescentou que o membro da comissão de arbitragem confirmou o mesmo episódio, apontando claramente a existência de uma pessoa de fora do sistema da federação interferindo no trabalho da comissão de arbitragem, algo que, segundo o Al Ahly, ele já havia alertado repetidamente.

Uma última mensagem à federação de futebol

O Al Ahly encerrou sua carta reafirmando que as decisões, escolhas e declarações recentes da Federação Egípcia de Futebol não convidam ao otimismo nem incentivam a cooperação.

O clube ressaltou que a federação de futebol assume plenamente suas responsabilidades quanto à gestão do sistema, afirmando que todos aguardavam decisões que revertessem em benefício de todos os clubes, considerados o pilar fundamental na preparação dos jogadores que contribuíram para a participação honrosa da seleção nacional na última Copa do Mundo.

O Al Ahly concluiu sua carta expressando a esperança de que as coisas voltem ao seu devido lugar, de forma a servir aos interesses do futebol egípcio e a fazer justiça entre todos os componentes do sistema.