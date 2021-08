Lesões no São Paulo: o que Crespo e diretoria falam do departamento médico?

Técnico reconhece problema em desfalques por baixas médicas. Diretor Carlos Belmonte cita reunião para debater assunto e diz que haverá investimento

As lesões no São Paulo foram tema de conversa entre comissão técnica e diretoria do clube nos últimos dias. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, domingo, na Ilha do Retiro, o técnico Hernán Crespo respondeu pergunta sobre o assunto, após o clube divulgar um novo problema médico antes do jogo: Arboleda, com lesão na coxa direita. Este foi a 33º problema médico do elenco na temporada.

"É uma situação que devemos conviver há muito tempo e sabemos porque se chegamos a 33 lesões quer dizer que é muito tempo. Estamos em um período de reconstrução com a nova diretoria. Reconstrução quer dizer tudo. Então seguramente vão tomar decisões no futuro para melhorar, construir, não só a nível técnico, mas também a nível de estrutura. Isso deve acontecer. Devemos apenas esperar que essas coisas lentamente comecem a acontecer. Não vamos resolver isso hoje. Não vai acontecer, porque há muito tempo o São Paulo deve melhorar a nível de estrutura. Acredito e acho que vamos fazer um bom projeto para o futuro", disse Crespo.

Nesta segunda-feira, por meio do twitter, o diretor de futebol Carlos Belmonte falou em melhorar a estrutura do São Paulo.

"Modernizar o Reffis e todo o CT da Barra Funda é nossa prioridade. Na última sexta fizemos uma reunião com o Crespo e o Muricy. Sábado, já aqui em Recife, com os Deptos Médico e de Preparação Física. Estamos há muito tempo sem investir em estrutura. Vamos voltar a ser referência", afirmou o dirigente.

Em outra postagem, Belmonte respondeu um torcedor que questionou se não seria um assunto para tratar internamente, diferentemente do que Crespo fez na entrevista coletiva.

"Cara, fica tranquilo com isso. O Crespo é excelente caráter e só quer o bem do São Paulo. O que ele falou é fruto da reunião de sexta. Eu, ele, Nelson (diretor estatutário), Rui Costa e Muricy fizemos o diagnóstico e agora é correr atrás de recursos, parcelamentos, parcerias para melhorar a estrutura", disse Belmonte.

Contra o Sport, o São Paulo contou com a volta de Luciano, fora por mais de dois meses com um estiramento muscular, e Benitez, desfalque na eliminação para o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores por causa de um desconforto. Neste momento, estão no departamento médico: Arboleda (lesão na coxa direita), Welington (pequena lesão na coxa esquerda), William (artroscopia no joelho direito) e Marquinhos (estiramento na coxa esquerda).