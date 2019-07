Lesões, frustração no PSG e nova geração em alta tiram Neymar da elite do futebol (de novo)

Craque brasileiro fica pelo segundo ano consecutivo fora da lista dos melhores do mundo. Ele vê Kylian Mbappé, companheiro de time, de novo no Top 10

As duas últimas temporadas de Neymar são frustrantes do ponto de vista individual. O craque sofreu lesões graves e se ausentou de momentos importantes da temporada do . O momento complicado deixa o atacante fora da lista dos dez finalistas pelo prêmio The Best, da Fifa, pelo segundo ano consecutivo.

A lista conta com Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil van Dijk, trio que se destacou bastante na última temporada. Há nomes jovens que ganham o espaço perdido pelo brasileiro. Matthijs De Ligt, Frenkie De Jong, Kylian Mbappé e Harry Kane aparecem no Top 10, divulgado na manhã desta quarta-feira (31). Eden Hazard, Sadio Mané e Mo Salah completam a relação.

Neymar deixou o em julho de 2017 para defender o com o intuito de se sobressair e se tornar protagonista de um grande europeu. A ideia, porém, não deu certo.

Mesmo que os números no clube sejam bons - 29 assistências e 51 gols em 58 partidas -, o atleta de 27 anos jamais deu à equipe o que se esperava e se lesionou em momentos decisivos.

Em março de 2018, em um jogo contra o , pelas oitavas de final da , Neymar sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito e foi submetido a uma cirurgia em Belo Horizonte. A operação foi feita por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Por conta do problema clínico, perdeu o resto da temporada, voltando a atuar somente na pela seleção brasileira. O PSG acabou eliminado para o time espanhol na ocasião.

Neymar voltou a jogar pelo Paris Saint-Germain na temporada seguinte apenas. Em campo, manteve o alto nível e ajudou a levar o time novamente à fase de mata-mata da Champions League. Contudo, em janeiro, sofreu uma lesão no mesmo pé direito e adotou um tratamento convencional. O novo problema deixou o atleta fora de combate até abril deste ano. Desta forma, não participou da eliminação para o nas oitavas de final da Champions.

Ele voltou a atuar em abril e estava preparado para jogar a pela seleção brasileira. No entanto, em um amistoso preparatório, sofreu nova contusão. O problema foi o suficiente para tirá-lo do torneio.

A série de lesões sofridas nas duas últimas temporadas fizeram de Neymar um coadjuvante de luxo no PSG. Kylian Mbappé, seu companheiro, é quem se destaca em campo. Não à toa o jovem de 19 anos aparece na lista de dez melhores do mundo.