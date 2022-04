Lesões e o retorno de Ronaldo: passagem de Cavani no United se encaminha para o fim

Poderia ser considerado o Dia da Mentira quando Ralf Rangnick disse que Edinson Cavani poderia ficar de fora por até cinco semanas, com uma lesão na panturrilha, mas os torcedores do Manchester United sabiam que isso não era brincadeira.

Do jeito que esta temporada foi para o uruguaio, não foi surpresa que ele tenha retornado da última Data Fifa com uma nova lesão.

Seu padrão de jogo na Premier League nesta temporada foi assim: jogou um, perdeu dois, jogou dois, perdeu um, jogou dois, perdeu seis, jogou quatro, perdeu um, jogou dois, perdeu cinco, jogou um, perdeu dois e contando.

Lesões, falta de condicionamento físico e pedidos de afastamento prolongados significam que ele esteve disponível para apenas 40% dos jogos do United em todas as competições nesta temporada.

Se as estimativas do médico do clube estiverem corretas, é possível que restem apenas três jogos da temporada – e o contrato de Cavani com o United – quando ele voltar.

Mesmo assim, tudo se resume a saber se o jogador de 35 anos se sente apto o suficiente para retornar. Esse tem sido o problema – não apenas para Rangnick, mas também para o antecessor Ole Gunnar Solskjaer.

A preparação "meticulosa" de Cavani para os jogos foi elogiada pela equipe do clube e notada por jogadores mais jovens no vestiário, mas também resultou em ele perder mais jogos do que alguns treinadores poderiam considerar necessário.

Solskjaer deu uma visão sobre a mentalidade de recuperação do centroavante há pouco mais de um ano.

“Edinson trabalhou muito duro e participou das sessões de treinamento”, disse o ex-técnico do United.

“Ele precisa melhorar para se sentir 100% pronto para o jogo e ainda não chegou lá. Depende dele. Ele não quer entrar e perder o ritmo.”

Rangnick, de fato, tentou a mesma abordagem. O atacante estava ausente para o clássico de Manchester no início de março, depois de decidir que "não estava bem o suficiente" para jogar. E o United acabou jogando com um sistema sem atacantes, com Cristiano Ronaldo também ausente.

Além disso, a chegada do jogador português não estava prevista quando Cavani concordou em ficar por mais uma temporada.

A conversa de Solskjaer convenceu o ex-jogador do Paris Saint-Germain a ficar e, quando foi anunciado que Ronaldo assinaria por três temporadas, Cavani havia jogado apenas uma vez depois ser empurrado para reserva.

Não só isso, ele foi colocado em uma posição em que foi solicitado a desistir de sua camisa de número 7. Mas o retorno de Ronaldo realmente teve tanto impacto no número de jogos que Cavani jogou?

Ele pode ter sido titular em mais de sete jogos em todas as competições, mas são as lesões que o mantêm afastado mais do que a presença de Cristiano Ronaldo.

Ele está ansioso e frustrado com o número de jogos que perdeu por lesão, mas demonstrou falta de vontade de estar disponível em vários momentos. Duas vezes nesta temporada – uma no início da campanha e outra antes da terceira rodada da FA Cup – ele pediu licença prolongada, e duas vezes foi concedida.

Fontes dizem que ele sempre foi visto com uma excelente liderança entre seus companheiros de equipe e, principalmente, com os jogadores mais jovens do elenco – mesmo quando seu inglês não era muito bom.

As longas horas que passava treinando também significavam que ele estava prontamente disponível e acessível para aqueles que procuravam conselhos. Embora as fontes do clube tenham elogiado sua abordagem detalhada ao treinamento, é esse desejo e necessidade de se sentir totalmente em forma que o levou a se retirar dos jogos que alguns esperavam que ele pudesse participar.

Alguns questionaram seu compromisso, mas fontes do clube dizem que sua aplicação nos treinamentos não pode ser criticada. Parece que será um final tranquilo e lento para sua carreira no United.

Solskjaer o convenceu a ficar por mais um ano para experimentar a apreciação de jogar na frente do ataque do United, mas, com seu histórico de lesões e exigências de condicionamento físico, eles terão sorte se o virem vestir a camisa vermelha mais uma vez - quanto mais comemorar outro gol.