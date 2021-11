Lesionado, Ansu Fati vai desfalcar o Barcelona por quanto tempo?

Quando foi anunciado que Ansu Fati seria substituído na volta do intervalo, o Barcelona ganhava por 3 a 0 do Celta de Vigo, pela 12ª rodada de LaLiga. O jogo acabou 3 a 3 e só salientou os problemas que o novo técnico Xavi Hernández terá de resolver.

Uma dor de cabeça certa para Xavi é a lesão do jovem atacante Ansu Fati. Ele marcou o primeiro gol do Barça contra o Celta, mas saiu no intervalo por conta de uma lesão na perna.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Barcelona, o camisa 10 "sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda. Aguardamos mais exames para saber a extensão exata da lesão".

Ansu Fati sente a parte posterior da coxa esquerda contra o Celta (Foto: Getty Images)

Fati tinha ficado de fora dos gramados por 11 meses por conta de uma lesão grave e seu retorno ao time principal do Barça era promissor, com gols e um bom futebol apresentado até o momento. Como o time catalão ainda aguarda mais provas dos exames médicos, não se sabe quanto tempo o atacante de 19 anos ficará no departamento médico do clube.

Após a partida contra o Celta, Fati foi flagrado descendo do ônibus apoiando-se em muletas para andar. Pouco tempo depois, veio a confirmação que ele foi cortado da convocatória da seleção espanhola, pelo técnico Luis Enrique.

O próximo jogo do Barcelona é só em 20/11, quando acontece o clássico da Catalunha contra o Espanyol. O duelo marcará a estreia de Xavi Hernández como novo técnico do time culé. Caso a lesão não seja grave, é possível que Fati esteja à disposição do novo comandante blaugrana.