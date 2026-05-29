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Gabriel Marin

Com lesão na panturrilha, Neymar aparece no campo em treino da seleção brasileira

Neymar
Brasil
Copa do Mundo

Atacante do Santos realiza primeira atividade no gramado da Granja Comary desde apresentação ao grupo, mas segue em recuperação e é dúvida para a estreia na Copa do Mundo

A seleção brasileira teve uma novidade no treinamento realizado na Granja Comary, em Teresópolis, no início da tarde desta sexta-feira (29). Em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, Neymar participou pela primeira vez de uma atividade no gramado desde o início da preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

O camisa 10, no entanto, ainda não trabalhou normalmente com o restante do elenco. O atacante realizou apenas movimentos leves no campo e seguiu um cronograma específico de recuperação. De tênis, Neymar caminhou pelo gramado, acompanhou parte da movimentação dos companheiros e chegou a sentar-se no banco ao lado do técnico Carlo Ancelotti antes de retornar com o grupo ao fim da atividade.

Pela manhã, o jogador manteve a rotina de tratamento com trabalhos na academia. A programação inclui sessões de fisioterapia e exercícios de fortalecimento muscular na perna direita, afetada pela lesão sofrida no último dia 17 de maio, durante a partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Após exames realizados na chegada à concentração da seleção, foi constatada uma lesão de grau dois na panturrilha direita. O diagnóstico foi confirmado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que detalhou o quadro clínico do atleta.

"Neymar se apresentou ontem aqui na Granja Comary, fez todos os exames médicos, que terminaram com uma ressonância magnética. O exame confirmou uma lesão grau dois na panturrilha, não apenas um edema. A expectativa é que em duas a três semanas ele esteja liberado".

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O prazo estimado de recuperação impede a participação do atacante nos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito. Além disso, sua presença na estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante do Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, ainda é tratada com cautela pela comissão técnica.

Apesar da preocupação, a CBF mantém a expectativa de contar com Neymar ao longo da competição. A estratégia é seguir com o tratamento e monitorar diariamente a evolução do jogador, sem cogitar um corte neste momento.

Internamente, o otimismo é de que o atacante consiga reunir condições físicas para atuar ainda durante a fase de grupos do Mundial, reforçando a equipe de Carlo Ancelotti em busca do hexacampeonato.

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