Com lesão na panturrilha, Neymar aparece no campo em treino da seleção brasileira

A seleção brasileira teve uma novidade no treinamento realizado na Granja Comary, em Teresópolis, no início da tarde desta sexta-feira (29). Em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, Neymar participou pela primeira vez de uma atividade no gramado desde o início da preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

O camisa 10, no entanto, ainda não trabalhou normalmente com o restante do elenco. O atacante realizou apenas movimentos leves no campo e seguiu um cronograma específico de recuperação. De tênis, Neymar caminhou pelo gramado, acompanhou parte da movimentação dos companheiros e chegou a sentar-se no banco ao lado do técnico Carlo Ancelotti antes de retornar com o grupo ao fim da atividade.

Pela manhã, o jogador manteve a rotina de tratamento com trabalhos na academia. A programação inclui sessões de fisioterapia e exercícios de fortalecimento muscular na perna direita, afetada pela lesão sofrida no último dia 17 de maio, durante a partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Após exames realizados na chegada à concentração da seleção, foi constatada uma lesão de grau dois na panturrilha direita. O diagnóstico foi confirmado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que detalhou o quadro clínico do atleta.

"Neymar se apresentou ontem aqui na Granja Comary, fez todos os exames médicos, que terminaram com uma ressonância magnética. O exame confirmou uma lesão grau dois na panturrilha, não apenas um edema. A expectativa é que em duas a três semanas ele esteja liberado".

O prazo estimado de recuperação impede a participação do atacante nos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito. Além disso, sua presença na estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante do Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, ainda é tratada com cautela pela comissão técnica.

Apesar da preocupação, a CBF mantém a expectativa de contar com Neymar ao longo da competição. A estratégia é seguir com o tratamento e monitorar diariamente a evolução do jogador, sem cogitar um corte neste momento.

Internamente, o otimismo é de que o atacante consiga reunir condições físicas para atuar ainda durante a fase de grupos do Mundial, reforçando a equipe de Carlo Ancelotti em busca do hexacampeonato.