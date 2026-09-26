Após assistência do astro do Bayern Michael Olise, o atacante do Real Madrid marcou o 1 a 0 para Les Bleus aos 54 minutos, com uma finalização forte, equipe que teve a estreia do novo técnico da seleção, Zinedine Zidane, à beira do gramado.

Logo após o gol, que no fim das contas garantiria à França uma apertada vitória fora de casa, Mbappé, porém, mancou levemente e levou a mão ao joelho. Depois de uma breve comemoração, ele foi atendido pelo departamento médico dos franceses com o rosto contorcido de dor e, pouco depois, voltou inicialmente ao campo. O retorno, porém, durou apenas alguns minutos, antes de Mbappé cair no gramado e sinalizar que não conseguiria mais continuar. O semblante do jogador de 27 anos era de grande preocupação, e Zidane informou após a partida que seu capitão "hiperestendeu o joelho ao chutar".

A federação francesa TFF se manifestou pouco depois com um primeiro diagnóstico: "No gol da vitória, Kylian Mbappé lesionou o joelho. Ele sofreu uma lesão no tendão e retornará a Madri para tratamento."

Quando Kylian Mbappé precisou ser substituído contra a Turquia?

Aos 59 minutos, Mbappé foi substituído por Desire Doue e seguiu frustrado em direção ao vestiário. Zidane já estava tudo menos otimista após o apito final: "Infelizmente, não parece bom", disse o treinador de 54 anos, anunciando que Mbappé não voltará a atuar nos próximos jogos da Liga das Nações, na Bélgica na segunda-feira, contra a Itália na próxima sexta-feira e novamente contra a Bélgica em 5 de outubro. Em vez disso, Mbappé deixará a concentração da Equipe Tricolor antecipadamente.

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No entanto, a preocupação naturalmente também deve existir em Madri. O companheiro de Real Arda Güler, que atuou como armador da Turquia, ainda em campo perguntou com preocupação sobre a lesão de Mbappé. O astro também vem mostrando faro de gol nesta temporada e, após oito partidas por todas as competições em 2026/27 pelo Real, Mbappé já soma oito gols e duas assistências.