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Harry KaneGetty Images
SID
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Lesão impediu transferência bombástica: como Harry Kane, do Bayern de Munique, quase foi parar no Viking Stavanger

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Viking x Bayern de Munique
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Harry Kane com a camisa do Viking Stavanger? O que hoje parece impensável já foi, ao que tudo indica, uma possibilidade concreta.

Em 2012, o futuro recordista inglês de gols e goleador do Bayern de Munique teria sido oferecido aos noruegueses. Mas a transferência não aconteceu por circunstâncias curiosas. Foi o que contou Gary Goodchild, então olheiro do Viking, antes do confronto entre seu ex-clube e o maior campeão alemão pela Liga dos Campeões, na terça-feira (21h/Prime Video).

"Disseram-me que ele poderia estar interessado em vir para o Viking", contou Goodchild ao jornal Stavanger Aftenblad sobre os acontecimentos de mais de 14 anos atrás. Na época, "ninguém" conhecia Kane. O atacante ainda esperava sua chance de se firmar no Tottenham Hotspur e era emprestado repetidamente: ao Leyton Orient, ao Millwall e, mais tarde, ao Norwich e ao Leicester City.

"As pessoas com quem conversei", contou Goodchild, "achavam que um empréstimo para a Escandinávia poderia fazer bem a ele". Assim, o olheiro viajou à Inglaterra para observar pessoalmente o jovem Kane, que na época jogava como atacante no Millwall. Mas Kane não participou da partida em questão por estar lesionado, e Goodchild foi embora sem saber mais do que quando havia chegado.

"Pouco tempo depois, ele estava no time principal" dos Spurs, disse Goodchild, "e o resto é história". Agora, na terça-feira, Kane finalmente jogará em Stavanger, com mais de uma década de atraso, vestindo a camisa do Bayern de Munique.

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