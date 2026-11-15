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O capitão Ebu Bekir Is foi substituído por lesão aos 27 minutos do jogo da seleção alemã sub-19 contra Portugal, pelas eliminatórias da Eurocopa.

O jovem, que joga no Eintracht Frankfurt, havia se jogado na frente de um chute adversário pouco depois dos 23 minutos e, ao que parece, torceu o joelho. Após um breve atendimento no gramado, Bekir Is tentou continuar em campo, mas a dor era forte demais.

Quando voltou a cair no gramado, o técnico Hanno Balitsch tirou o jogador de 18 anos de campo e colocou Elias Arden em seu lugar. A situação pareceu abalar muito Bekir Is: ao deixar o campo, ele estava abatido e lutava para conter as lágrimas.

Antes disso, ele havia tido participação decisiva no jogo contra Portugal. Aos 19 minutos, ajudou a construir o gol que abriu o placar para a seleção alemã, marcado por Maik Akumu, com um belo passe em profundidade. Poucos minutos depois, veio a cena amarga.

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Por quanto tempo Ebu Bekir Is ficará afastado após a lesão?

Ainda não se sabe se Bekir Is ficará afastado nem por quanto tempo. Na SGE, ele atua principalmente pela segunda equipe, na Regionalliga Südwest, e joga sobretudo como volante ou meio-campista central.

A seleção alemã sub-19 acabou perdendo o movimentado jogo contra Portugal por 3 a 2 (1 a 1). A equipe de Balitsch vencia por 2 a 1 até cerca de dez minutos antes do fim, mas dois gols nos minutos finais viraram a partida a favor dos portugueses.

Com três pontos em dois jogos, a Alemanha sub-19 ocupa o segundo lugar na tabela, atrás de Portugal. Na estreia nas eliminatórias da Eurocopa, venceu a Suécia por 2 a 1. O próximo adversário será a Lituânia.