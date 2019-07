Lesão de Neymar causou briga entre pai e PSG e envolveu até médico da seleção, diz L'Equipe

Departamento médico do Paris Saint-Germain teve discussão com pai do jogador por cirurgia no quinto metatarso e depois por sua recaída no mesmo pé

Neymar segue o conflito com o , mesmo que de forma silenciosa. O craque está forçando sua saída, mas o clube não trata com facilidade o acordo. O conflito do brasileiro com o clube, porém, é antigo. Um dos principais motivos que começou a minar a relação foi a primeira cirurgia por conta da lesão no quinto metatarso, no início de 2018, de acordo com publicação do L'Equipe.

Quer ver jogos do PSG no Campeonato Francês ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O atacante brasileiro, à época, foi operado por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Ele fez um enxerto no quinto metatarso do pé direito, em procedimento ocorrido em Belo Horizonte. Membros do departamento médico do e o ex-lateral esquerdo Maxwell estiveram na capital mineira na ocasião.

De acordo com a publicação do jornal francês, quando Neymar sofreu uma recaída em 23 de janeiro deste ano, houve conflito entre os médicos do PSG e o estafe do atleta. Os franceses queriam que o atleta operasse. Porém, o brasileiro preferia um tratamento convencional para entrar em campo na .

Os médicos do PSG criticaram a intervenção de Rodrigo Lasmar, ocorrida no ano passado, e apontam esta operação como o motivo para a recaída do atleta. Este fato fez com que Gerard Saillant e o pai de Neymar tenham entrado em conflito, uma vez que o familiar do atleta saiu em defesa do médico da seleção brasileira.

Mais artigos abaixo

Desde que chegou ao Parc des Princes, Neymar está sofrendo com as lesões. Em duas temporadas, o time perdeu mais que o dobro de jogos por lesão que no período em que esteve no . Ao todo, foram 48 jogos de ausência.

O seu físico preocupa o por uma possível contratação. Em todas as últimas temporadas, o craque brasileiro teve problemas clínicos.