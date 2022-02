Após a realização de exames, nesta quinta-feira (17), o Atlético de Madrid confirmou que o atacante Matheus Cunha sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito. O brasileiro vai agora iniciar tratamento para tentar voltar o mais rápido possível.

A contusão do jogador aconteceu na última quarta-feira (16), pela 21ª rodada da La Liga, durante a derrota para o Levante. Cunha foi substituído no começo do segundo tempo, dando lugar ao uruguaio Luis Suárez. Já quando deixou o gramado, a situação do atacante parecia grave, mas o Atlético de Madrid resolveu esperar o resultado dos exames.

Qual é a lesão de Matheus Cunha?

De acordo com o clube espanhol, o jogador sofreu um estiramento de alto grau no ligamento lateral interno do joelho direito. Matheus Cunha se contundiu aos 20 minutos do segundo tempo do jogo da última quarta-feira contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, quando um zagueiro rival caiu sobre a perna dele.

O brasileiro foi submetido a exames médicos em uma unidade médica localizada na Universidade de Navarra, em Madri, quando foi detectado o alcance da lesão.

📋 @mathcunha20 sufre un esguince de alto grado del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El futbolista brasileño queda pendiente de evolución.



ℹ️ https://t.co/nHPyu791WW — Atlético de Madrid (@Atleti) February 17, 2022

Quanto tempo Matheus Cunha ficará fora dos gramados?

Segundo o Atlético de Madrid, o tipo da lesão do atacante, considerada de "alto grau", requer em torno de dois a três meses de afastamento, embora tenha sido indicado que a evolução do jogador poderá mudar o período para recuperação.

Matheus Cunha vai perder jogos da seleção nas Eliminatórias?

Sim, o jogador não será convocado devido a lesão. Matheus Cunha é hoje titular da seleção, que divulgará lista de convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo nos primeiros dias de março.

O departamento médico da comissão técnica comandada por Tite já está em contato com estafe do Atlético de Madri para entender a gravidade do caso.

O Brasil já está classificado para o Mundial do Qatar, mas enfrenta Chile e Bolívia para cumprir tabela nos dias 24 e 29 de março.

Ele pode ficar de fora da Copa do Mundo?

Se tudo ocorrer como o planejado, Cunha deve estar 100% para a Copa do Mundo do Qatar, que se inicia em novembro deste ano. No comunicado oficial do Atlético de Madrid, o clube não cita a necessidade de uma cirurgia no local, no entanto, essa questão ainda deve ser melhor avaliada. Tudo vai depender do período de recuperação. A princípio, Matheus Cunha vai aguardar a avaliação natural do problema, mas, se uma cirurgia diminuir o tempo de recuperação, o brasileiro deve passar pelo procedimento.

Quais partidas Matheus Cunha perderá com o Atlético de Madrid?

A lesão de Matheus Cunha também preocupa o Atlético de Madrid. Na próxima semana, o time espanhol vai enfrentar o Manchester United nas oitavas de final da Champions League e não contará com o atacante tanto para o jogo de ida, quanto para o jogo da volta. Ele vinha sendo titular dos Colchoneros e assumindo o protagonismo no ataque do Atléti.