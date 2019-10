Lesão de Luan é blefe do Grêmio contra o Flamengo? A internet pira!

O meia-atacante gremista levantou dúvidas pela forma como subiu no ônibus, antes da decisão que vai definir o finalista da Libertadores

Em sua entrevista coletiva prévia ao derradeiro encontro de semifinal da Libertadores da América, contra o , Renato Gaúcho afirmou que Luan não poderia mais jogar em 2019 .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

No entanto, uma imagem flagrada do meia-atacante subindo no ônibus do levantou suspeitas de torcedores do Flamengo.

O vídeo, da Fox Sports, mostra o meia-atacante, destaque do Tricolor no título de Libertadores em 2017 (mas que caiu vertiginosamente de desempenho desde então), andando de muletas... até que de repente Luan sobe normalmente nos degraus do automóvel.

Mais artigos abaixo

"Luan do Grêmio está fora do jogo!"



Aham...

Ok...

Tá bom...

Sei... pic.twitter.com/iqPTVXLx2H — Lucas Coelho (@lucascoelho1908) October 23, 2019

Será que Renato Gaúcho faria um blefe deste tamanho?

No final das contas, o treinador do Grêmio foi sincero. Tanto Luan quanto Jean Pyerre sequer ficaram no banco.

Flamengo e Grêmio se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (23), no Maracanã. O tem a vantagem do empate sem gols, depois do 1 a 1 na ida. Quem avançar enfrenta o River Plate na grande final .