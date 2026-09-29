Lesão de Arrascaeta pelo Uruguai pode render indenização ao Flamengo pela Fifa

Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, na última segunda-feira (28), em Seul, e precisará passar por cirurgia. O meia caiu após escorregar e apoiar o braço no gramado, aos 32 minutos do segundo tempo, e deixou o campo imediatamente. A previsão inicial, de acordo com apuração da ESPN, é de que o camisa 10 fique afastado por pelo menos seis semanas, o que pode fazê-lo retornar somente em novembro.

A ausência superior a 28 dias abre a possibilidade de o Flamengo ser compensado financeiramente pela Fifa por meio do Programa de Proteção de Clubes. O mecanismo prevê indenização aos clubes quando um jogador sofre uma lesão a serviço de sua seleção e fica em incapacidade total temporária por mais de quatro semanas. O pagamento começa a partir do 29º dia de afastamento.

O valor da compensação é calculado com base no salário fixo do atleta, com limite de € 20,5 mil euros por dia, aproximadamente R$ 121 mil na cotação atual. O pagamento pode ser feito por até 365 dias, com teto de € 7,5 milhões, cerca de R$ 46 milhões. Salários variáveis, bônus e premiações não entram no cálculo da indenização.

No caso de Arrascaeta, a tendência é que o Flamengo tenha direito ao ressarcimento caso o período de recuperação ultrapasse os 28 dias previstos no programa. Como a estimativa inicial aponta para pelo menos seis semanas fora, o clube poderia receber a compensação referente aos dias que excederem o período de carência. O valor final, porém, dependerá do tempo efetivo de afastamento e do salário fixo considerado pela Fifa.

A lesão aconteceu em um momento importante da temporada para o Flamengo. Além do período de recuperação, Arrascaeta deve desfalcar a equipe nos dois jogos da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, marcados para outubro, e pode perder partidas do Campeonato Brasileiro dependendo da evolução do quadro. O uruguaio havia marcado um gol e dado uma assistência antes de deixar o amistoso contra a Coreia do Sul.