Lesão afasta Ribéry do Bayern de Munique por tempo indeterminado

Atacante passa por momento ruim após polêmica protagonizada no Instagram

O atacante Franck Ribéry foi afastado por tempo indeterminado pelo departamento médico do Bayern de Munique nesta quinta-feira (10) após sofrer lesão durante jogo-treino na tarde da última quarta-feira (9).

O jogador de 35 anos teve um estiramento no músculo da coxa e seu tempo de recuperação é indeterminado.

A situação vem em um momento complicado para o francês. Recentemente, Ribéry trocou ofensas com torcedores motivada por uma postagem no Instagram na qual o camisa 7 aparece em um restaurante em Doha, no Qatar, cidade onde a equipe está reunida durante a pausa de inverno da Bundesliga. O ocorrido provocou uma multa ao jogador.

Os bávaros estão em intertemporada na cidade do Oriente Médio e voltam a campo na próxima sexta-feira (18), contra o Hoffenheim, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão.