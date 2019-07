Lesão afasta Asensio até 2020 e pode melar ida de Ceballos ao Arsenal

Jogador se lesionou em uma disputa de bola na partida amistosa exatamente contra os Gunners

O confirmou uma notícia que com certeza deixa Zidane bastante apreensivo: Marco Asensio rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco externo de seu joelho esquerdo e passará por cirurgia "nos próximos dias", de acordo com o comunicado oficial do clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A notícia também pode ser ruim para Unai Emery e o . Isso porque Asensio não conseguirá voltar antes de 2020, devido à gravidade da lesão, e sua ausência abrirá um espaço no elenco no Real Madrid, que ainda vive a expectativa da saída de Gareth Bale. Essa vaga pode ser preenchida exatamente por Dani Ceballos, um dos principais alvos do Arsenal nessa janela de transferência.

De acordo com o jornal As, Ceballos está em Londres para acertar os detalhes de sua transferêcia para os Gunners. Mas o próprio Unai Emery reconheceu que a lesão de Asensio pode interferir no acordo de Ceballos.

"Nosso objetivo era acabar o jogo sem lesões e eles [Real Madrid] tiveram uma lesão. Possivelmente foi bastante grave a do Asensio. São más notícias para eles e para nós", falou Emery.

Isso porque, sem Asensio e caso Ceballos saia, o Real Madrid só ficaria com Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco e Kroos como meio-campistas. Nesse caso, a possível transferência de Pogba ganharia ainda mais força.