Lequincio Zeefuik causa uma impressão gigantesca e guia o Fortuna diante do FC Groningen

O Fortuna Sittard venceu o FC Groningen fora de casa na noite de sexta-feira: 2 a 3. Lequincio Zeefuik chamou a responsabilidade com um golaço e uma bela assistência.

Antes dos 15 minutos, o Fortuna Sittard abriu o placar em Groningen. Lecquinio Zeefuik deixou Thijmen Blokzijl no chão com um corte dentro da área e, na sequência, o atacante rolou perfeitamente para Mohamed Ihattaren. O meio-campista bateu de primeira e marcou.

O Fortuna não conseguiu desfrutar da vantagem por muito tempo. Após um lindo chute de Etienne Vaessen, Thom van Bergen girou para se livrar do marcador, tocou para Jorg Schreuders, que depois serviu David van der Werff: 1 a 1.

Pouco depois, porém, os limburgueses voltaram a ficar em vantagem. Desta vez, foi o próprio Zeefuik quem marcou. Ele foi lançado às costas da defesa do Groningen e encobriu Vaessen com muita categoria.

No segundo tempo, o Groningen voltou melhor. O Trots van het Noorden ficou muito perto de marcar em algumas ocasiões. Thom van Bergen, por exemplo, cabeceou uma cruzamento na trave.

Tika de Jonge também viu uma cabeçada sair por muito pouco, pelo lado de fora da trave. No fim, o Groningen viu uma velha lei do futebol entrar em ação: o Fortuna abriu 1 a 3.

Os limburgueses pressionaram no meio-campo e recuperaram a bola com Edouard Michut. O francês serviu Anthony Descotte, que acertou o alvo da entrada da área.

Nos minutos finais da partida, o FC Groningen parecia que teria um pênalti a seu favor, mas o VAR impediu isso. O reserva Ondrejka realmente foi derrubado, mas estava em impedimento.

Três minutos antes do fim, o FC Groningen ainda voltou para o jogo. Justin Hubner tentou cabecear a bola de volta para o goleiro Mathijs Branderhorst, mas ele havia acabado de dar um passo à frente, fazendo com que a bola passasse por cima dele e entrasse contra o próprio patrimônio: 2 a 3.

Com a vitória do Fortuna, o clube agora ocupa a quinta colocação na Eredivisie da VriendenLoterij (7 pontos em 4 jogos). O FC Groningen é o sexto colocado (6 pontos em 4 jogos).