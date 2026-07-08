Leonne Stentler pede desculpas sinceras após divulgar informações totalmente erradas sobre James Rodríguez

Leonne Stentler passou por maus momentos na noite de terça-feira. A analista da NOS apresentou informações totalmente erradas durante uma análise no intervalo da partida entre Colômbia e Suíça (0 a 0; a Suíça avançou nos pênaltis).

Stentler foi questionada na transmissão da NOS sobre sua opinião a respeito de James Rodríguez. O colombiano de 34 anos disputou sua terceira Copa do Mundo nos Estados Unidos.

“Ele continua sendo um jogador da seleção nacional. Teve alguns momentos em que realmente dá para ver a qualidade dele. É engraçado, porque ele jogou apenas 276 minutos pelo clube nesta temporada. Em uma temporada inteira.”

“Agora, com essa metade da temporada, ele chega a 296 minutos (o cálculo parece não bater, nota do editor)”, ela continua. “Ele está elevando bem essa média. Esse passe é um passe típico do Rodríguez”, ela analisa, para concluir.

No X, muitos usuários notaram as palavras de Stentler sobre Rodríguez. “Leonne Stentler diz com toda a naturalidade, sem ser corrigida, que James Rodríguez teria jogado apenas 276 minutos na última temporada. Leonne, James jogou mais de 1.400. Ele foi transferido para a MLS no meio da temporada. Que nível, de novo”, escreve, por exemplo, alguém.

Rodríguez se transferiu em fevereiro de 2026 para o Minnesota United FC, onde disputou 294 minutos em oito partidas. Antes disso, porém, ele estava sob contrato com o Club León FC, do México, pelo qual disputou um total de 1.237 minutos.

Ele também já atuou oito vezes pela seleção colombiana nesta temporada. No total, disputou mais de 450 minutos com a seleção.