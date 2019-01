Leonardo diz que não dá para comparar chegada de Paquetá à de Kaká no Milan

O dirigente destacou que em 2003, ano em que o último grande herói Rossoneri chegou a Milão, o momento do clube era bem melhor

Atual diretor esportivo do Milan, o ex-jogador Leonardo foi importantíssimo nas negociações que terminaram na contratação de Lucas Paquetá, apresentado oficialmente pelo clube italiano nesta terça-feira (08). E durante entrevista coletiva, o dirigente discordou das comparações que envolvem o jovem revelado pelo Flamengo a Kaká – herói dos milaneses no último título da Champions League, conquistado em 2007.

"Não podemos comparar o Lucas ao Kaká já que o contexto é diferente. Aquela época do AC Milan tinha um time diferente, composto por jogadores extraordinários como o Paolo Maldini, jogadores que estavam acostumados a jogar sob pressão. Agora estamos numa fase diferente com uma equipe que ainda está em construção", afirmou o brasileiro, que nos tempos de atleta também foi revelado pelo Rubro-Negro carioca antes de vestir a ‘maglia rossoneri’.

Leonardo também explicou que o Milan não pretende, ao menos a curto prazo, investir a mesma quantidade gasta em Paquetá (cerca de 35 milhões de euros): “Não acho que é um risco. Foi um investimento, verdade, mas sabíamos o valor do rapaz. Ele é jovem, mas já mostrou suas qualidades. Estamos muito confiantes de que ele também pode mostrá-las com a camisa do AC Milan. Não haverá outros investimentos tão importantes".

“O Lucas não é um jogador a ser descoberto, como foi o caso com Thiago Silva, Kaká e Pato. Ele vem de uma equipe que terminou em segundo lugar no Brasileirão, além de também ter jogado pela Seleção Brasileira. Agora temos que sincronizar suas habilidades com nosso projeto. Ele tem qualidades importantes tanto como pessoa quanto como jogador, além de ter um potencial notável de crescimento. Em geral, ele é um jogador que pode contribuir para o futebol ofensivo".