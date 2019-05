Leonardo deve deixar o Milan e voltar ao PSG como dirigente, diz jornal

Brasilero

Seis anos depois de deixar o , o brasileiro Leonardo pode voltar ao clube francês com mais poder na próxima temporada.

Segundo o jornal L'Equipe, Leonardo não deve continuar como diretor do na próxima temporada após o time novamente não conseguir vaga para a .

Ele estava no cargo desde 2018, mas nunca deixou de manter contato com os líderes catarianos do .

O jornal francês diz que Leonardo deve voltar como vice-presidente do clube, provavelmente para assumir funções exercidas hoje pelo diretor de esportes Antero Henrique, que foi convidado para uma reunião em Doha nos próximos dias e que tem futuro incerto no PSG.

Leonardo foi dirigente do PSG de junho de 2011 a julho de 2013, quando pediu demissão após empurrar o árbitro Alexandre Castro e receber uma suspensão de 14 meses da Federação Francesa.