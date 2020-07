Leonardo defende Neymar por falas de Juninho Pernambucano: "que fale do Lyon"

O diretor do PSG não gostou de ver o ex-meia falando de seu clube

Depois da fala de Juninho Pernambucano, diretor do , sobre ganância, em que ele coloca o atacante Neymar como um jogador que só pensa em dinheiro e que deveria demonstrar gratidão ao seu clube, o diretor do , Leonardo, veio a público defender seu atleta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

"Olhe para Neymar. Ele se mudou para o PSG apenas por causa de dinheiro. O PSG deu tudo a ele, tudo o que ele queria e agora ele quer sair antes do fim do contrato. Mas agora é a hora de retribuir, de demonstrar gratidão. É uma troca, você vê. Neymar precisa dar tudo o que pode em campo, para mostrar total dedicação, responsabilidade e liderança", disse o Juninho, usando o craque como exemplo para criticar o que chamou de "cultura da ganância", ao jornal inglês The Guardian.

Mais times

Apesar de ter vários problemas com Neymar o longo da passagem do craque pelo PSG, Leonardo não ficou de fora da discussão. Como diretor do clube, em fala à Rádio RMC Sport, o ex-jogador resolveu se posicionar a favor do camisa 10, pedindo que o diretor do Lyon tratasse apenas dos problemas de seu próprio time.

Mais artigos abaixo

"Eu não entendo por que [Jean Michel] Aulas fala tanto sobre o PSG. E Juninho, agora, fala sobre Paris e Neymar. Seria melhor falar sobre o clube deles. [O PSG] não está comentando a situação do Lyon, assim como o Lyon não deveria falar sobre nossos jogadores e nosso clube", rebateu, citando também o presidente do Lyon.

Os dois time vão se encontrar no fim de julho para a disputa da final da Copa da Liga Francesa. Além disso, os dois seguem na disputa da Liga dos Campeões, o PSG já classificado para as quartas de final e o Lyon ainda dependendo do jogo de volta das oitavas, contra a Juventus, adiado devido à pandemia do coronavírus Covid-19.