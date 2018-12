Léo Silva renova até o fim do Mineiro e depois assumirá cargo na gestão do Galo

Zagueiro e capitão do Atlético-MG se aposentará dos gramados após o Estadual

O Atlético-MG anunciou no fim da tarde desta sexta-feira (21) que o zagueiro Leonardo Silva assinou seu último contrato como jogador profissional até o fim do Campeonato Mineiro de 2019. Na sequência, o jogador assumirá um cargo na gestão do Galo.

"Após conversar muito com o clube e com a minha família, entendemos que é o momento de trilhar novos caminhos e desafios. Sinto-me honrado com o convite do clube e por acreditar no meu potencial fora de campo. Buscarei dar o meu melhor sempre. Desde já agradeço a confiança da diretoria", afirmou ao site oficial do Galo.

Aos 39 anos, o defensor chegou ao Atlético-MG em 2011 após não renovar com o arquirrival Cruzeiro. Desde então, o defensor disputou 359 jogos e conquistou sete títulos de competições oficiais: Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2015 e 2017), Libertadores de 2013, Recopa Sul-Americana de 2014 e a Copa do Brasil de 2014. Em 2016, o jogador também levantou a taça da Florida Cup.