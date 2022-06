Léo Natel recebe sondagens, e Corinthians deve negociar atacante

Após período de empréstimo pelo Apoel, Léo Natel recebe propostas da Turquia, Grécia, Japão e também do Brasil

A janela de transferências ainda não está aberta, mas Léo Natel já vem recebendo sondagens de clubes de fora e de dentro do Brasil. O atacante que esteve no Apoel, por empréstimo, no último ano, deve ser negociado mais uma vez pelo Timão.

Como soube a reportagem da GOAL, clubes do Japão, Grécia e Turquia, como Kayserispor e Hatayspor, já demonstraram vontade em contar com o atacante para a próxima temporada. Além deles, times do Brasil, principalmente da Série B, também sondaram Léo Natel.

Mais artigos abaixo

O Corinthians tem prioridade em encontrar uma venda para o atacante, mas também não descarta um novo empréstimo. As sondagens, em grande maioria, são de empréstimos e o clube deve aceitar, já que não deve utilizar o jogador, que tem um alto salário.

Léo Natel chegou ao Corinthians em 2020, após passagens por São Paulo e Apoel, do Chipre, com contrato até o final de 2024. No Timão, fez 54 jogos e anotou quatro gols. Foi emprestado ao Apoel em 2021, onde anotou seis gols em 29 jogos disputados.