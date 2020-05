Léo Moura exalta Renato Gaúcho e diz que, por Zico, “iria até para o Afeganistão”

O lateral-direito não escondeu a idolatria que sente pelo maior ídolo da história do Flamengo

Jogador de linha com mais partidas disputadas na história do Brasileirão (507, menos no geral apenas em relação aos goleiros Fábio e Rogério Ceni), Leonardo Moura é o que podemos chamar de alguém experiente no futebol. E vitorioso.

O lateral-direito, que atualmente defende o -PB, é um dos grandes ídolos históricos do e foi peça importante do na conquista mais recente de Libertadores.

E Léo, que trabalhou com vários treinadores, deu a entender que Renato Gaúcho – o seu comandante no período do Grêmio – foi o seu favorito.

“O Renato é um treinador diferente. Ele consegue juntar o ‘paizão’, entende dentro de campo, fala sério... Então, ele consegue juntar tudo e é por isso o sucesso que ele vem tendo. É um cara muito bom, ele faz com que a tua confiança vá lá em cima. É um cara que é da resenha, é bacana para o futebol”, disse em live no Instagram do jornal Zero Hora.

Idolatria por Zico

Léo, que nunca escondeu ser torcedor do Flamengo, também falou sobre a idolatria que tem por Zico. Antes mesmo de, já veterano, ser contratado pelo Grêmio, o lateral teve uma rápida passagem pelo desconhecido FC Goa, do futebol indiano... mas só aceitou o desafio porque o Galinho de Quintino estava no comando técnico da equipe.

Leo Moura is all set for tonight's game.

Are you excited to see him play in the FC Goa colours this season? pic.twitter.com/RjC3zz16wq — FC Goa (@FCGoaOfficial) September 20, 2015

“Eu sempre tive o Zico como um grande ídolo no Flamengo, sempre idolatrei muito. Quando aconteceu o convite do Zico, não podia negar, mesmo que fosse para jogar no Afeganistão. Falei que estava dentro. É um país muito diferente do que a gente imagina. Foi muito gratificante”, disse.