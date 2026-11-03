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Lens x Como: horário de início

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

O jogo entre Lens e Como começa em 04/11/2026, às 21h.

Lens x Como ao vivo hoje: quem transmite na TV e por streaming?

O jogo entre Lens e Como será transmitido ao vivo pelo DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Lens e Como?

O Lens chega a esta partida com uma campanha irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 em casa para o Lille, pela Ligue 1. Antes disso, teve de digerir um 3 a 0 contra o Club Brugge na Champions League, enquanto as vitórias sobre o Paris FC (2 a 1) e o Troyes (3 a 1 fora de casa) melhoram um pouco o retrospecto. Ao todo, o Lens marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Como vive uma fase até então inédita para um time recém-promovido: cinco vitórias em cinco jogos, sem nenhum empate ou derrota. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Venezia, precedido por um 3 a 1 em Turim e pelo espetacular 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Nessas cinco partidas, o Como marcou 11 gols e sofreu apenas dois.

Lens x Como: escalações

Lens x Como: forma recente

Lens x Como: retrospecto dos confrontos diretos

Lens x Como: as tabelas de classificação