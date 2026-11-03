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Lens x Como: horário de início
O jogo entre Lens e Como começa em 04/11/2026, às 21h.
Lens x Como ao vivo hoje: quem transmite na TV e por streaming?
O jogo entre Lens e Como será transmitido ao vivo pelo DAZN.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Lens e Como?
O Lens chega a esta partida com uma campanha irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 em casa para o Lille, pela Ligue 1. Antes disso, teve de digerir um 3 a 0 contra o Club Brugge na Champions League, enquanto as vitórias sobre o Paris FC (2 a 1) e o Troyes (3 a 1 fora de casa) melhoram um pouco o retrospecto. Ao todo, o Lens marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
O Como vive uma fase até então inédita para um time recém-promovido: cinco vitórias em cinco jogos, sem nenhum empate ou derrota. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Venezia, precedido por um 3 a 1 em Turim e pelo espetacular 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Nessas cinco partidas, o Como marcou 11 gols e sofreu apenas dois.
Lens x Como: escalações
Prováveis escalações de Lens x Como
Lens x Como: forma recente
Lens x Como: retrospecto dos confrontos diretos
Lens x Como: as tabelas de classificação
|#
|J
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|D
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|SG
|P
|Sequência
|1
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|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
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V
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|4
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|1
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|+8
|9
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|+4
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|+3
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|3
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|0
|2
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|7
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|3
V
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|2
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|3
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D
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|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
D
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