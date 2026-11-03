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Lens x Como hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Lens x Como
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Na Champions League, o Lens enfrenta o Como. Mas quem exibe ou transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Lens x Como: horário de início

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Stade Bollaert-Delelis

O jogo entre Lens e Como começa em 04/11/2026, às 21h.

Lens x Como ao vivo hoje: quem transmite na TV e por streaming?

O jogo entre Lens e Como será transmitido ao vivo pelo DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Lens e Como?

O Lens chega a esta partida com uma campanha irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 em casa para o Lille, pela Ligue 1. Antes disso, teve de digerir um 3 a 0 contra o Club Brugge na Champions League, enquanto as vitórias sobre o Paris FC (2 a 1) e o Troyes (3 a 1 fora de casa) melhoram um pouco o retrospecto. Ao todo, o Lens marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Como vive uma fase até então inédita para um time recém-promovido: cinco vitórias em cinco jogos, sem nenhum empate ou derrota. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Venezia, precedido por um 3 a 1 em Turim e pelo espetacular 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Nessas cinco partidas, o Como marcou 11 gols e sofreu apenas dois.

RCL

RCL - Sequência

SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
PAR
V2-1
LIL
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COM

COM - Sequência

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lens x Como: escalações

Prováveis escalações de Lens x Como

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formação
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
R. RisserR. RisserK. AntonioK. AntonioS. BaidooS. BaidooR. AguilarR. AguilarM. UdolM. UdolM. CuisanceM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinS. AbdulhamidS. AbdulhamidT. HazardT. HazardF. IvanovicF. IvanovicJ. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-4-2-1
Lens

Time titular

Como

Técnico

  • Y. Cahuzac
  • Cesc Fábregas

Lens x Como: forma recente

RCL

RCL - Sequência

SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
PAR
V2-1
LIL
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COM

COM - Sequência

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lens x Como: retrospecto dos confrontos diretos

Lens x Como: as tabelas de classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
7
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
10
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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