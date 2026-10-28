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O Lens proibiu seus torcedores de viajar para o clássico da Ligue 1 contra o Lille, na sexta-feira, afirmando que o comportamento perigoso na visita ao Club Brugge “ultrapassou uma linha vermelha”. A decisão veio depois que a UEFA proibiu o clube francês de vender ingressos para seus torcedores nos jogos fora de casa da Champions League contra RB Leipzig e Liverpool. Torcedores com deficiência e um funcionário do estádio ficaram feridos por artefatos pirotécnicos na Bélgica.

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Lens proíbe torcida de ir ao clássico contra o Lille

O Lens proibiu seus torcedores de viajar para o Derby du Nord de sexta-feira contra o Lille após incidentes envolvendo a torcida na derrota para o Club Brugge pela Champions League. O time perdeu por 3 a 0 na Bélgica em 21 de outubro, e a Uefa puniu seus torcedores por acender e lançar artefatos pirotécnicos e causar danos no estádio.

A entidade também proibiu o Lens de vender ingressos para seus torcedores nos próximos jogos fora de casa pela Champions League, contra o RB Leipzig e o Liverpool. O clube já havia alertado a torcida de que estava sujeito a uma suspensão condicional da venda de ingressos para partidas fora de casa em competições europeias. A punição agora foi aplicada.

Torcedores com deficiência e membro da equipe de segurança ficam feridos

Em comunicado divulgado na quarta-feira, o Lens revelou que “torcedores com deficiência do clube ficaram feridos” por artefatos pirotécnicos lançados durante o jogo em Brugge. Um membro da equipe de segurança que trabalhava na partida também ficou ferido. O clube deixou claro que as cenas no setor visitante foram muito além do que estava disposto a tolerar.

“Essa situação vai muito além das manifestações que às vezes acompanham as expressões da torcida nas arquibancadas”, diz o comunicado. “Um limite foi ultrapassado. Esse limite não era implícito. Ele havia sido definido em conjunto pelo clube e por grupos de torcedores após conversas realizadas na temporada passada … os compromissos assumidos em conjunto naquela ocasião se baseavam em um princípio simples: a segurança das pessoas e dos envolvidos no jogo jamais deve ser colocada em risco.”

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Lens busca punir e prevenir

Por isso, o Lens não venderá ingressos a seus torcedores para o confronto de sexta-feira à noite no Stade Pierre-Mauroy, que tem capacidade para receber 2 mil torcedores visitantes em jogos da Ligue 1. Os dois clubes ficam a apenas 27 km de distância um do outro no norte da França e mantêm uma forte rivalidade.

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“O clube acredita que o senso de responsabilidade com o qual todos se comprometeram foi desconsiderado”, acrescenta o comunicado. “Essa decisão tem um objetivo duplo: punir e prevenir.” O Lens reconheceu que a medida causaria grande decepção entre seus torcedores, mas insistiu que não estava disposto “a correr o risco de novos tumultos”.

O que vem pela frente para o Lens

O Lens chega ao clássico na sétima posição da Ligue 1, enquanto o Lille ocupa o terceiro lugar, o que dá grande importância ao confronto de sexta-feira na parte de cima da tabela.

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O clube, que terminou a temporada passada em segundo lugar e conquistou sua primeira Copa da França, também terá de disputar os próximos jogos fora de casa pela Champions League, contra RB Leipzig e Liverpool, sem o apoio de torcedores que viajem para acompanhá-lo.



