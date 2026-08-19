Os jovens suábios venceram no campus do recordista alemão por 6 a 1 (4 a 0). O grande nome em campo foi Eniz Redzepi, que marcou os quatro gols do primeiro tempo e voltou a balançar as redes pela quinta vez pouco depois do reinício (50'). Chris Afanou fez o gol de honra dos muniquenses, antes de Kirill Serdiuk dar números finais nos acréscimos.

O Bayern ainda havia vencido os dois primeiros jogos do Grupo D na fase preliminar da DFB-Nachwuchsliga. Já o Stuttgart havia perdido para o FC Ingolstadt por 3 a 2 no fim de semana passado. Ainda assim, era o confronto de cúpula antecipado no Sul, ao qual Karl também compareceu na arquibancada para apoiar seus ex-companheiros de equipe. O jovem de 18 anos ainda sofre com as consequências de uma ruptura de feixe muscular na parte anterior da coxa esquerda, o que também lhe custou a participação na Copa do Mundo.

"Embora tenhamos feito um bom jogo na fase inicial, no fim foi uma derrota merecida, também pela diferença no placar", declarou o técnico principal do sub-19 do Bayern, Leonhard Haas, após a partida: "O Stuttgart foi simplesmente mais eficiente. Temos que tirar as nossas lições deste jogo e fazer melhor no domingo." Então, os jovens do FCB enfrentarão o Ingolstadt, que bateu o VfB. Já o Stuttgart encara o SpVgg Unterhaching.

VfB Stuttgart: Eniz Redzepi também poderia jogar pela DFB?

As categorias de base do VfB, lideradas por Redzepi, agora estão na liderança da tabela por conta da melhor diferença de gols (+5) após a goleada. Redzepi, autor de cinco gols, já soma oito gols na temporada após três partidas.

O jovem de 18 anos possui tanto a cidadania albanesa quanto a alemã. Ele já atuou três vezes pelo sub-19 da Albânia. Como ainda não disputou nenhuma partida pela seleção principal, o artilheiro também poderia seguir atuando pela DFB.



