Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Contra o Lille, Lennart Karl era, de repente, o último jogador experiente do ataque do Bayern de Munique em plena forma física. Justo quando o time mais precisava do jovem de 18 anos, ele fez talvez sua pior partida pelo clube.

Como as coisas mudam rápido no Bayern de Munique! No momento, os debates sobre Jamal Musiala dominam as manchetes. Debates sobre sua disfunção neurológica, seu rendimento e uma possível redução salarial. Debates sobre por que essas discussões estão sendo conduzidas publicamente. Quem deu início ao caso, há quase três semanas, foi Uli Hoeneß, figura influente do clube, com sua participação de grande repercussão na Bayerischer Rundfunk.

E agora, a pergunta: qual era o grande assunto em torno do Bayern antes disso? Uma dica: ele também surgiu após uma declaração pública de Hoeneß, exatamente duas semanas antes do início do caso Musiala. Também envolvia um jovem formado pelo clube. Já sabem de quem estamos falando?

Isso mesmo, Lennart Karl. Em entrevista ao Welt am Sonntag no fim de outubro, Hoeneß cobrou mais "humildade" de Karl e mais "pressão" sobre ele, além de anunciar uma "conversa séria" com o jogador . Hoeneß (74) parece se incomodar um pouco com o jeito de Karl (18). É um jogador extremamente talentoso, mas também uma pessoa extrovertida de uma geração completamente estranha a Hoeneß. Clube favorito? Real Madrid. Roupa rosa, comemorações provocativas, uma profusão de pedaladas e presença constante nas redes sociais, muitas vezes em clima de glamour ao lado da namorada influenciadora Zoe Käppele.

Publicidade Publicidade

Lennart Karl respondeu às críticas de Uli Hoeneß com dois gols

Depois da reprimenda de Hoeneß, é claro que todos tiveram de se posicionar. Ao contrário do que acontece agora com Musiala, Karl também recebeu algumas críticas da direção esportiva. O diretor esportivo Max Eberl disse que o ponta-direita passava por uma "má fase" em campo e havia cometido "um ou outro deslize". Já o agente de Karl, Michael Ballack, defendeu seu cliente e criticou Hoeneß por tê-lo "transformado publicamente em alvo". As declarações de Ballack na DAZN provocaram, por sua vez, um debate paralelo sobre a compatibilidade de seus papéis como agente de Karl e comentarista de TV .

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Após problemas com lesões na primavera, a ausência na Copa do Mundo e um início de temporada ruim, Karl já vinha mostrando uma ligeira melhora antes das declarações de Hoeneß. Logo depois, viveu sua melhor fase na temporada. Na impressionante vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid, Karl abriu o placar para o Bayern e, em seguida, fez um gesto de "blá-blá-blá" na comemoração que gerou muita discussão . Teria sido dirigido a Hoeneß? Poucos dias depois, Karl também marcou contra o Mainz 05 pela Bundesliga.

Curiosamente, Hoeneß encerrou o assunto justamente naquela participação na BR em que voltou suas críticas para Musiala. "Participei de 50%" dos gols recentes de Karl, disse Hoeneß, satisfeito. Ou seja, de um dos dois.

IMAGO

Publicidade

Lennart Karl decepcionou completamente contra Colônia e Lille

Mas a melhora de Karl durou pouco. Primeiro, veio um período com a seleção certamente muito frustrante para ele. O técnico da seleção, Jürgen Klopp, deu a Karl apenas oito minutos em campo, somados, nas vitórias sobre Sérvia e Holanda , enquanto o estreante Brajan Gruda brilhou pela ponta direita.

De volta ao Bayern de Munique, Karl decepcionou no empate por 1 a 1 com o Colônia, na sexta-feira. Ao mesmo tempo, seus dois companheiros de ataque, Harry Kane e Michael Olise, se lesionaram. Como Serge Gnabry e Ismael Saibari também estão fora, enquanto Jamal Musiala e Luis Diaz acabam de voltar de lesão, Karl tornou-se, de repente, o último jogador experiente do ataque em plena forma física.

Publicidade

Por isso, as esperanças do Bayern contra o Lille estavam depositadas principalmente nele. Mas, em vez de liderar um ataque improvisado com Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic e Nathaniel Brown, Karl fez, na derrota por 2 a 1, talvez sua pior partida até agora pelo time principal do Bayern . Não criou perigo no ataque e ainda marcou com pouca intensidade Nathan Ngoy, autor da assistência para o empate temporário do Lille.

Karl, portanto, voltou à "má fase". Diante dos desfalques, sua queda de rendimento pesa especialmente para o Bayern neste momento, mas dificilmente terá consequências concretas. Sem alternativas, ele terá muitas oportunidades de jogar nas próximas semanas. É provável que volte a ser titular no sábado, contra o Hamburgo.