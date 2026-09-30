Roy Keane afirmou que, se fosse um jogador do elenco do Manchester City, colocaria as medalhas que conquistou com o time "na lata de lixo", após a decisão da Premier League de condenar o clube por infringir mais de 100 regulamentos financeiros.

A Premier League confirmou, na terça-feira, a condenação do Manchester City por inflar as receitas comerciais do clube no valor de 830 milhões de libras esterlinas (1,08 bilhão de dólares) durante o período entre 2009 e 2018.

Richard Masters, presidente-executivo da Premier League, disse que o clube "infringiu de forma sistemática as regras da Premier League por quase uma década inteira".

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Keane, ex-ídolo do Manchester United, rejeitou a ideia de manter qualquer uma das medalhas que teria conquistado caso fosse um jogador do elenco do City durante aquele período. Keane disse em declarações à rede ITV Sport: "Se eu fosse um jogador, colocaria essas medalhas 100% na lata de lixo. Claro que faria isso, isso é trapaça".

E acrescentou: "Eles as venceram dentro de campo porque a trapaça estava acontecendo".

E prosseguiu: "Eles sabiam que isso prejudicaria muitas pessoas e, mesmo assim, fizeram isso".

O Manchester City nega ter cometido qualquer irregularidade e afirmou estar "surpreso" com a decisão, tendo o clube prazo até sexta-feira, 2 de outubro, para recorrer da sentença.

Durante o período entre 2009 e 2018, o Manchester City conquistou três títulos da Premier League, além da Copa da Inglaterra e três títulos da Copa da Liga Inglesa.

Em uma mensagem gravada aos funcionários do clube, Ferran Soriano, presidente-executivo do Manchester City, disse que a decisão foi resultado de "uma teoria da conspiração por parte da Premier League".

E acrescentou: "Isso se arrastou por muito tempo e, por isso, é importante lembrarmos a nós mesmos de que todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal do proprietário foi de alguma forma transferido secretamente para o clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi".