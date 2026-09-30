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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
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Lenda do United para os jogadores do City: suas medalhas têm lugar na lata de lixo

R. Keane
Manchester City
Premier League
Irlanda
England

"Foi resultado da trapaça"

Roy Keane afirmou que, se fosse um jogador do elenco do Manchester City, colocaria as medalhas que conquistou com o time "na lata de lixo", após a decisão da Premier League de condenar o clube por infringir mais de 100 regulamentos financeiros.

A Premier League confirmou, na terça-feira, a condenação do Manchester City por inflar as receitas comerciais do clube no valor de 830 milhões de libras esterlinas (1,08 bilhão de dólares) durante o período entre 2009 e 2018.

Richard Masters, presidente-executivo da Premier League, disse que o clube "infringiu de forma sistemática as regras da Premier League por quase uma década inteira".

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Keane, ex-ídolo do Manchester United, rejeitou a ideia de manter qualquer uma das medalhas que teria conquistado caso fosse um jogador do elenco do City durante aquele período. Keane disse em declarações à rede ITV Sport: "Se eu fosse um jogador, colocaria essas medalhas 100% na lata de lixo. Claro que faria isso, isso é trapaça".

E acrescentou: "Eles as venceram dentro de campo porque a trapaça estava acontecendo".

E prosseguiu: "Eles sabiam que isso prejudicaria muitas pessoas e, mesmo assim, fizeram isso".

O Manchester City nega ter cometido qualquer irregularidade e afirmou estar "surpreso" com a decisão, tendo o clube prazo até sexta-feira, 2 de outubro, para recorrer da sentença.

Durante o período entre 2009 e 2018, o Manchester City conquistou três títulos da Premier League, além da Copa da Inglaterra e três títulos da Copa da Liga Inglesa.

Em uma mensagem gravada aos funcionários do clube, Ferran Soriano, presidente-executivo do Manchester City, disse que a decisão foi resultado de "uma teoria da conspiração por parte da Premier League".

E acrescentou: "Isso se arrastou por muito tempo e, por isso, é importante lembrarmos a nós mesmos de que todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal do proprietário foi de alguma forma transferido secretamente para o clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi".

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