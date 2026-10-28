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O ex-atacante do Tottenham Hotspur Clive Allen se ofereceu para orientar o atacante do Bayern de Munique Harry Kane caso o recém-consagrado vencedor da Bola de Ouro decida seguir uma segunda carreira esportiva na NFL. O capitão da Inglaterra admira o futebol americano há muito tempo e continua aberto à possibilidade de atuar como kicker quando finalmente pendurar as chuteiras.

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Ex-atacante do Tottenham oferece orientação

Allen tem experiência para orientar o artilheiro de 33 anos em uma possível transição para o futebol americano, já que atuou como chutador pelo London Monarchs, da NFL Europe. Kane se tornou recentemente o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a conquistar a Bola de Ouro, após marcar 73 gols em 65 partidas por Bayern e Inglaterra na temporada 2025-26. Ele também conquistou dois títulos da Bundesliga e uma Copa da Alemanha em Munique.

Capitão da Inglaterra mira transição para o futebol americano

Embora Kane tenha quebrado diversos recordes de gols na Alemanha, ele nunca escondeu sua paixão pelo futebol americano. Ao falar anteriormente sobre seus planos para o futuro, Kane disse: "Tudo depende do que acontecer na minha carreira nos próximos cinco ou seis anos, da motivação e do que eu quiser fazer. A NFL é uma possibilidade muito mais realista, digamos assim."

Questionado sobre as chances de o jogador do Bayern fazer essa transição, Allen disse à talkSPORT: "Fala-se sobre isso. Ficarei feliz em ajudá-lo. De uma coisa eu tenho certeza: ele tem força na perna para conseguir, sem dúvida.

"É preciso ter uma perna muito forte para chutar, e ele também terá a mentalidade necessária para lidar com isso. Então, sim, seria divertido vê-lo tentar."

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Chutador dos Jaguars destaca desafio mental

Embora Cam Little, chutador do Jacksonville Jaguars, acredite que o atacante tenha a força na perna e a técnica necessárias, ele alertou que seria difícil se adaptar à rotina de ficar à beira do campo.

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Em entrevista à The Associated Press, Little disse: "É muito diferente ficar sentado à beira do campo durante o jogo inteiro. Você não vai tocar na bola e não tem aquela mesma confiança, acho, porque ele é o atacante estrela do time. Então, essa confiança acaba ficando de lado. Você precisa deixar que os outros façam o trabalho pesado e, basicamente, entra em campo só para dar apoio a todos.

"Ele provavelmente tem talento suficiente para conseguir. A técnica dele no futebol é muito boa. Mas, eu diria, é um desafio mental muito diferente do futebol. Seria como se ele cobrasse cinco bolas paradas por dia. E ele teria de executar bem as cinco cobranças, ou não teria cumprido seu trabalho naquele dia."

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Prorrogação de contrato adia sonho americano

Qualquer possível mudança para o outro lado do Atlântico ainda deve demorar vários anos, já que Kane aceitou recentemente uma prorrogação de contrato que o vincula ao Bayern até 2029. Quando o capitão da Inglaterra encerrar sua carreira na Europa, ele buscará seguir o exemplo de Brandon Aubrey, chutador do Dallas Cowboys. O americano fez a transição para a NFL depois de começar sua carreira na Major League Soccer e na USL.