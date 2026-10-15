As ambições de Gianni Infantino de ser reeleito presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa) correm o risco de enfrentar um candidato misterioso nos últimos momentos.

Duas personalidades de destaque revelaram ao jornal britânico "Telegraph Sport" que há movimentações secretas nos bastidores na Europa para apresentar um rival digno de confiança antes do prazo final para as candidaturas, em 18 de novembro.

Segundo o jornal britânico, o nome está sendo mantido em absoluto sigilo para garantir que a "máquina da Fifa" de Infantino permaneça às cegas com a aproximação do prazo final no mês que vem, antes das eleições em março de 2027.

Enquanto Infantino entrava nesta quinta-feira em uma reunião decisiva com o Conselho da Fifa — a primeira desde a polêmica em torno de seu plano de vender participações da Copa do Mundo a investidores, além do escândalo de Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos —, alguns dos presentes na sala insistiam que o ítalo-suíço pode acabar sendo afastado.

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A posição de Infantino, antes intocável, com cerca de 200 das 211 federações filiadas à Fifa apoiando sua reeleição sem oposição antes da Copa do Mundo, pareceu frágil pela primeira vez depois que seu projeto de investimento privado provocou indignação mundial.

Desde então, porém, os possíveis opositores recuaram, e Infantino se apressou em reforçar sua base de apoio na África e angariar respaldo de outras entidades nacionais.

O principal rival anunciou que não pretende disputar: Victor Montagliani, presidente da Concacaf, entidade que governa o futebol da América do Norte, Central e Caribe, que, apesar de ser a primeira opção de muitos adversários europeus de Infantino, agora está focado em sua reeleição à frente da própria confederação.

Também descartaram suas candidaturas o catari Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, e Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa de Futebol e uma das mais duras críticas de Infantino.

Entraram na lista de cotados o xeique Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, o príncipe Ali bin Al Hussein, príncipe da Jordânia, Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal e atual chefe de desenvolvimento do futebol da Fifa, e Michele Kang, proprietária do Lyon, além das equipes femininas London City Lionesses e Washington Spirit.

Já alguns demonstram admiração pelo português Luís Figo, ídolo do Real Madrid, que pediu publicamente a renúncia de Infantino em agosto.

Mas aqueles que atuam nos bastidores para reunir apoio ao candidato rival mantêm silêncio sobre a figura "unificadora" a que se referem.

Uma das fontes disse ao jornal britânico, ao ser questionada sobre a identidade dessa figura: "Os riscos são altíssimos".

Infantino, que busca um quarto e último mandato, ainda tem outros obstáculos a superar. As relações com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) estão extremamente tensas, já que a entidade continua se preparando para medidas legais, exigindo acesso a provas e documentos para utilizá-los nos processos judiciais movidos contra o presidente em dificuldades na Suíça.

Infantino já prometeu uma vez limpar a Fifa depois da polêmica em torno de seu antecessor, Sepp Blatter, e foi membro de uma comissão reformista que estabeleceu regras obrigando a Fifa a divulgar salários, bônus e indenizações das principais lideranças.

Mas, quando chegou à sua reunião em Zurique esta semana — em meio a alegações de que não declarou corretamente um "segundo salário" de 1,3 milhão de libras esterlinas —, os rivais seguiram comprometidos com uma nova operação de limpeza, começando por sua retirada do cargo.