As decisões dos gigantes da Premier League ficaram paralisadas depois que se viram diante de uma oportunidade histórica e irrepetível: contratar uma lenda viva do Real Madrid sem desembolsar um único euro.

O site britânico TEAMtalk confirmou que intermediários ofereceram o lendário lateral-direito Dani Carvajal tanto ao Liverpool quanto ao Manchester City para estudar a possibilidade de contratá-lo como jogador livre, em uma transferência surpreendente para a Premier League, apontando que o Fulham também entrou com força na disputa pelas negociações.

Carvajal, de 34 anos, tornou-se jogador livre durante todo o verão atual após deixar o Real Madrid depois de 13 anos vestindo a camisa do time merengue desde seu retorno do Bayer Leverkusen em 2013, encerrando assim uma trajetória lendária no Santiago Bernabéu, na qual conquistou 26 grandes títulos, entre eles 6 da Liga dos Campeões da Europa, consolidando-se como um dos melhores laterais-direitos de sua geração e um dos pilares da seleção espanhola.

O relatório esclareceu que Carvajal manteve conversas com vários clubes espanhóis desde que ficou disponível, e que tanto a liga norte-americana quanto a liga saudita profissional e outros clubes europeus demonstraram interesse em contratá-lo. No entanto, o internacional espanhol faz questão de seguir jogando no mais alto nível e avalia suas opções com seriedade em busca da oportunidade adequada, e não apenas de encerrar sua carreira.

Ao que tudo indica, o interesse do Fulham é o mais sério até o momento, já que sua transferência para o estádio Craven Cottage poderia reunir Carvajal novamente com seu antigo treinador no Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que atualmente comanda o clube londrino e conhece bem o defensor do período em que trabalharam juntos em Madri, o que pode dar ao Fulham a vantagem.

Ao mesmo tempo, contar com um jogador com a experiência de Carvajal e sua personalidade de liderança o torna uma opção extremamente atraente para clubes que buscam reforçar seus elencos sem pagar taxas de transferência, o que levou os intermediários a oferecê-lo também ao Liverpool e ao Manchester City, já que ambos os gigantes podem precisar reforçar a posição de lateral com grande experiência na próxima fase.

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Fontes do TEAMtalk confirmaram que o Liverpool e o City estudam a proposta com seriedade, mas ainda não anunciaram um compromisso oficial com o negócio, e que o simples fato de Carvajal ter sido oferecido a eles demonstra a dimensão do enorme interesse em contratar a lenda de Madri, num momento em que ainda existe grande interesse fora da Inglaterra, o que significa que Carvajal dispõe de uma série de possíveis destinos antes de tomar sua decisão final.