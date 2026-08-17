Rodri, astro do Manchester City, está próximo de se transferir oficialmente para o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

O Real Madrid negociou com Rodri para contar com seus serviços, e o jogador havia concordado em se transferir para o clube merengue, antes de mudar de destino de forma surpreendente, após a entrada do Barcelona na disputa.

Como era de se esperar, o assunto provocou uma grande quantidade de reações, especialmente porque a rivalidade entre os dois gigantes espanhóis ficará ainda mais acirrada nesta temporada, depois do que aconteceu com o capitão da seleção da Espanha.

Jorge Valdano, lenda do Real Madrid, afirmou que a contratação de Rodri não afetará muito a forma de jogar do Barcelona.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Valdano, analista da rede Movistar, que disse: "A contratação de Rodri é estratégica para o Barça, pois o jogador acrescentará um toque especial a tudo o que Flick propõe, mas, no Real Madrid, ele teria provocado uma revolução na forma de jogar do time e teria melhorado tudo ao seu redor".

E acrescentou: "Para mim, o que Rodri acrescentará ao Barcelona tem um valor de 35 milhões de euros, enquanto o que o Real Madrid perderá por causa dele tem um valor de 40 milhões de euros".

Dessa forma, o ex-astro argentino explicou que o impacto negativo da transferência de Rodri sobre o Real Madrid ao longo da temporada será maior do que seu impacto positivo sobre o próprio Barcelona.

E prosseguiu: "A bola chegaria aos atacantes mais rapidamente, e chegaria a eles de forma melhor. Esse tipo de impacto que os jogadores que o possuem produzem não é um impacto que aparece necessariamente no número de gols, mas sim um impacto na forma de jogar, e esse jogador, justamente por isso, é o melhor do mundo".