Jorge Valdano, ídolo do Real Madrid, falou sobre o aguardado clássico contra o Barcelona, neste domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela rodada da décima jornada da história de La Liga.

O jornal Sport publicou as declarações de Valdano, feitas durante o programa Un café en las alturas, no qual ele disse que o Barcelona é o favorito com larga vantagem.

E acrescentou: "Mas o Real Madrid é capaz de vencer em qualquer estádio, pois tem um elenco espetacular, embora enfrente dificuldades na construção do jogo".

E prosseguiu: "O que o Real Madrid precisa é fazer a bola chegar aos atacantes de forma mais rápida e melhor. E se conseguir isso, o Real Madrid será uma das equipes mais difíceis de parar na Europa nesta temporada".

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Valdano deteve-se no grande nível que o Barcelona apresenta sob o comando de Hans Flick, e no valor da academia La Masia.

E disse o ídolo do Real: "Surgiram jogadores que, provavelmente, não veríamos no Barcelona não fosse a crise econômica. Não estou falando de Cubarsí ou Yamal, pois eles têm um talento excepcional. Há outros jogadores que são fruto da crise".

Já em relação ao caso Negreira, limitou-se a afirmar categoricamente que o caso já deveria ter sido resolvido, dizendo: "O caso não pode continuar em aberto, porque é uma fonte contínua de polêmica".

E quando questionado se Mourinho seria o técnico ideal para o vestiário do Real Madrid, que viveu grandes turbulências na temporada passada, Valdano respondeu afirmativamente, explicando: "Ele tem uma liderança forte e autoritária, e é completamente diferente de Ancelotti, Zidane e Del Bosque, que conquistaram enormes sucessos com o Real Madrid".

E Valdano não se esquivou da pergunta quando foi lembrado dos desentendimentos que surgiram entre ele e o técnico português durante o período em que estiveram juntos no clube, nas temporadas 2010-2011.

E disse: "Tínhamos duas visões diferentes, e acabamos por nos chocar. Sempre acreditei que as pessoas inteligentes acabam chegando a um ponto de encontro, mas percebi, neste caso, que isso nem sempre acontece, e que às vezes as diferenças são grandes demais para que seja possível chegar a um terreno comum".

Valdano foi um pouco menos categórico quando lhe pediram para apontar o jogador que merece a Bola de Ouro, dizendo: "Há 5 candidatos", e citou os nomes de Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Rodri, sem preferir um em detrimento dos outros.