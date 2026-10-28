Lenda do Marrocos à Kooora: chega de racismo, é hora de erguer a bandeira da África

Mustapha Hadji, lenda da seleção marroquina, pediu que a final da Copa do Mundo de 2030 seja realizada em solo marroquino, ressaltando que "chegou a hora de erguer a bandeira da África".

Marrocos participa da organização do próximo Mundial ao lado de Espanha e Portugal, enquanto Argentina, Uruguai e Paraguai sediarão uma partida cada, em comemoração aos 100 anos do início do torneio.

Marrocos e Espanha disputam a organização da partida final do Mundial de 2030.

A imprensa espanhola trava uma forte campanha para sediar a partida no estádio Santiago Bernabéu, enquanto Marrocos insiste em realizar o jogo no estádio Hassan II Grande, que está sendo construído na província de Benslimane, perto de Casablanca.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que "a final da Copa do Mundo precisa ser realizada em um estádio lendário como o Santiago Bernabéu".

Mas Mustapha Hadji entende que é justo realizar essa partida em Marrocos, especialmente porque os países da Europa e da América do Norte já sediaram o torneio diversas vezes ao longo da história.

Hadji declarou, em entrevista em vídeo ao Kooora que será publicada posteriormente: "Claro que quero que a final seja realizada em Marrocos, em Casablanca ou Rabat, especialmente porque temos as condições que nos qualificam para isso".

E acrescentou: "Desejo ver a final da Copa do Mundo ser realizada na África pela segunda vez, depois da primeira, que aconteceu na África do Sul em 2010. Acredito que chegou a hora de erguer a bandeira africana".

Sobre a reivindicação da imprensa espanhola para sediar a final da Copa do Mundo, apesar da polêmica recente em torno do racismo nos estádios espanhóis, Hadji comentou: "Sim, sinceramente, acho que existe racismo, e eles também praticam racismo quando pedem para afastar a partida da África, apesar de ela ter sido realizada mais de uma vez na Europa e nos Estados Unidos".

Sobre se Marrocos é capaz de apresentar uma edição mundialista superior à Copa do Mundo de 2022 no Catar, classificada por alguns entre as melhores da história, Hadji demonstrou confiança nas condições de Marrocos.

O ex-astro marroquino respondeu: "Sim, os dirigentes do futebol marroquino trabalham desde 2012 em mais de uma frente para desenvolver o esporte, e hoje temos todas as condições, a ponto de jogadores com dupla nacionalidade que atuam nas ligas europeias pedirem para jogar por Marrocos".

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