Lenda do Manchester United: Mourinho colocou o Real Madrid no mesmo nível do Barcelona

Ander Herrera, ídolo do Manchester United, foi convidado do podcast "Caminho de Mario", ao lado de seu amigo Mario Suárez, para falar em uma longa entrevista sobre sua carreira no futebol, que ainda segue em andamento com seu clube de coração, o Real Zaragoza.

Ao longo de sua trajetória com Athletic Bilbao, Manchester United, Paris Saint-Germain e Boca Juniors, Herrera trabalhou sob o comando de diversos treinadores de destaque, entre eles José Mourinho, atual treinador do Real Madrid.

Herrera falou longamente sobre o técnico português, relembrando algumas histórias e apresentando uma breve análise de sua personalidade e de seu estilo de trabalho.

O jornal Sport publicou os principais trechos do que Ander Herrera disse sobre o técnico português, quando ele explicou: "Mourinho, para mim, é um treinador de homens. Ele pertence a uma época do futebol em que os jogadores não eram tão sensíveis. As críticas eram compreendidas, aceitas e respeitadas, e as hierarquias dentro do grupo também eram respeitadas".

Herrera trabalhou sob o comando de Mourinho no Manchester United, clube pelo qual disputou o maior número de partidas junto com o Athletic Bilbao, com 189 jogos por cada um, segundo o site Transfermarkt.

O meio-campista relembrou, daquele período, um episódio que ilustra a personalidade do técnico português e, ao mesmo tempo, a natureza de sua relação próxima com os jogadores, ao dizer: "Lembro-me de uma partida depois do confronto contra o Saint-Étienne na Liga Europa, quando Mourinho veio diante de todos e me disse que eu tinha sido um desastre e coisas assim. Mas no dia seguinte nos abraçamos".

Mourinho começou nesta temporada sua segunda passagem pelo Real Madrid e, após um início conturbado, conseguiu recolocar a equipe nos trilhos. Desde a pausa para as datas Fifa, o Real Madrid não sofreu nenhuma derrota, e as vitórias na Liga dos Campeões e no clássico devolveram a equipe merengue à disputa por todos os títulos.

Ao falar sobre a situação de Mourinho no clube merengue, Herrera não hesitou em apontar as dificuldades que ele enfrentará, confiante de que o técnico português tem soluções para tudo.

Ele ressaltou: "Vejo que Mourinho está diante de um touro difícil de domar. O Real Madrid chega depois de dois anos complicados, nos quais a equipe viveu muito barulho, e seus astros também estiveram cercados de grande alvoroço. Estamos na era pós-Toni Kroos e pós-Luka Modric, e isso não é fácil. É uma missão árdua".

Todos os indícios apontam que essa entrevista foi realizada antes do clássico, que terminou com a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona pelo placar de 2 a 1, graças aos dois gols de Kylian Mbappé. E, embora a equipe merengue não tenha apresentado uma atuação fluida e totalmente convincente em termos de estilo de jogo, a evolução em relação às partidas anteriores foi enorme.

Por essa razão, Herrera sabe que enfrentar o Barcelona comandado por Flick não é, de modo algum, uma batalha fácil.

O meio-campista justificou seu ponto de vista ao dizer: "Além disso, ele enfrenta um Barcelona imbatível. Todas essas circunstâncias se juntaram, mas se há alguém que tem o carisma, e eu diria também a força e a firmeza necessárias para virar o jogo, esse alguém é Mourinho. Ele já fez isso durante sua primeira passagem, quando conseguiu, não sei se virou completamente a balança, mas pelo menos conseguiu colocar o Real Madrid no mesmo nível do Barcelona".