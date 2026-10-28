Compartilhar Siga GOAL no Google

A lenda do futebol japonês Takeshi Okada renunciou, de forma surpreendente, ao cargo de vice-presidente da Federação Japonesa de Futebol (JFA). O ex-técnico da seleção alegou um conflito fundamental entre suas convicções pessoais e os atuais rumos políticos da governança do futebol internacional.

Publicidade

Princípios acima da política para lenda do Japão

Em uma decisão que causou forte repercussão no futebol asiático, Okada deixou oficialmente o cargo de vice-presidente da JFA. O experiente treinador, que comandou a seleção japonesa em duas Copas do Mundo, confirmou sua saída com efeito a partir de 24 de outubro. Sua partida encerra um período iniciado em março de 2016 e deixa uma lacuna significativa na direção da JFA em meio a um intenso debate regional.

O treinador de 70 anos divulgou um comunicado comovente no qual explicou que sua decisão se deve a uma divergência de princípios éticos. “Decidi renunciar ao cargo de vice-presidente”, afirmou Okada nosite oficial da federação. “Sempre acreditei que o esporte deve ser nobre e valorizei sua importância social. No entanto, as ações recentes em torno da Copa do Mundo da Fifa criaram uma distância significativa entre minhas convicções e o que foi feito. Como esportista, não pude aceitar essas ações, o que me levou a tomar esta decisão.”

A polêmica envolvendo Infantino chega à JFA

A saída de Okada parece ser uma reação direta a acontecimentos recentes envolvendo o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O dirigente máximo do futebol mundial tem sido alvo de críticas por questões de transparência e neutralidade política, especialmente em relação a planos de investimentos comerciais. Apesar dessas preocupações, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) realizou recentemente um congresso extraordinário em Tóquio, no qual reafirmou seu apoio inabalável à atual direção da Fifa, posição que Okada considerou impossível conciliar com seus valores.

O presidente da AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, declarou que “a unidade é nossa maior força” e que o continente está pronto para seguir adiante com Infantino. Para Okada, esse alinhamento coletivo com a atual administração da Fifa ultrapassou o limite do que sua integridade pessoal lhe permitia aceitar.

Publicidade Publicidade

Okada reconheceu a necessidade estratégica de o Japão permanecer alinhado à AFC, mas insistiu que não poderia participar disso pessoalmente. “Entendo que há razões práticas para o alinhamento com a AFC e que isso tem impacto no futebol japonês, dada a nossa relação com a AFC”, acrescentou.

Tópicos relacionados

Miyamoto e o alinhamento com a AFC

O presidente da JFA, Tsuneyasu Miyamoto, respondeu à situação enfatizando a importância da solidariedade regional. Após as reuniões com Infantino, Miyamoto observou que apoiar o presidente da Fifa era o caminho estabelecido para as nações asiáticas. Ele sugeriu que manter uma posição da JFA alinhada à posição coletiva da AFC é um requisito fundamental para o lugar da associação no cenário geopolítico do futebol mundial.

Miyamoto confirmou que considera o apoio da AFC a Infantino a base para a atuação do Japão. Embora respeite a decisão de Okada de sair antes do fim do mandato, o presidente indicou que a JFA deve priorizar suas relações dentro da confederação para garantir segurança e estabilidade ao futebol nacional.

Publicidade

Um legado de integridade no futebol japonês

Okada continua sendo uma das figuras mais respeitadas da história do esporte japonês, depois de comandar a seleção nas Copas do Mundo de 1998 e 2010. Sua decisão de deixar o cargo recebeu elogios de quem valoriza a transparência no esporte. Ao renunciar por uma questão de consciência, ele reforçou sua reputação como líder que coloca a nobreza do futebol acima dos privilégios de cargos de alto escalão.

“Lamento muito deixar meu cargo antes do fim do mandato, mas espero que compreendam que tomei esta decisão após refletir cuidadosamente”, concluiu.