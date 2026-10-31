Didi Hamann, ex-jogador do Bayern de Munique e analista de futebol, deu um conselho a Wael Mahya, promessa de 17 anos do Borussia Mönchengladbach e de origem marroquina, pedindo que ele não tenha pressa em se transferir para o Bayern de Munique, apesar do interesse do atual campeão alemão em contratá-lo, e preferindo que ele permaneça em seu clube atual por mais uma ou duas temporadas.

Hamann disse, em declarações ao canal "Sky", que a transferência para Munique no momento atual seria precoce para o jovem jogador, acrescentando: "Prefiro que ele fique no Gladbach por mais um ou dois anos, seria muito cedo".

O analista alemão alertou que a transferência de Mahya para o Bayern de Munique poderia privá-lo de tempo suficiente em campo, diante da forte concorrência dentro do elenco bávaro, o que poderia levar o clube a emprestá-lo e colocar sua carreira em uma fase de instabilidade.

Hamann explicou: "Se você for para Munique cedo demais e não jogar, será emprestado, e então as coisas ficarão instáveis. É melhor para o jogador ficar por mais um ou dois anos".

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O ex-jogador do Bayern considera que a continuidade do desenvolvimento de Mahya no Gladbach representa a opção mais adequada na fase atual, especialmente por ter a oportunidade de jogar com regularidade, além de contar com um ambiente propício que o ajuda a desenvolver seu potencial longe das pressões da grande concorrência em Munique.

O jovem atacante disputou 7 partidas no Campeonato Alemão na atual temporada, marcando dois gols e dando uma assistência, além de ter balançado as redes uma vez na Copa da Alemanha, tornando-se um dos talentos em ascensão mais notáveis do Gladbach.

Hamann destacou o papel importante que o treinador Alexander Blessin desempenha no desenvolvimento do jogador, afirmando sua confiança na capacidade dele de orientá-lo da maneira adequada, e disse: "Ele tem agora um bom treinador que cuida muito dele, e por isso querem renovar seu contrato. Se ele for sensato como diz o treinador, assinará o contrato em breve".

Mahya tem contrato com o Borussia Mönchengladbach até 2028, enquanto seu valor de mercado atual é de 17 milhões de euros, e o clube trabalha para renovar seu vínculo antecipadamente, evitando exercer pressões desnecessárias sobre ele durante as negociações, que ocorrem em consulta com seus pais, diante da confiança mútua entre as duas partes.