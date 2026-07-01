Para o ex-jogador da seleção alemã Stefan Evenberg (57 anos), a eliminação da seleção alemã do torneio não é nada menos do que uma “catástrofe total” e uma “derrota extremamente amarga”.

Effenberg também chamou a atenção dos dirigentes do futebol alemão para as lições a serem aprendidas com essa derrota e pediu uma mudança radical na escalação da seleção, incluindo a posição de goleiro.

O jornal “Bild” reproduziu o que Effenberg escreveu em sua coluna no site de notícias “T-Online”, onde ele afirmou a necessidade de mudanças na posição de goleiro, que ficou vaga novamente após a aposentadoria de Manuel Neuer (40 anos), anunciada pelo próprio goleiro logo após a derrota para o Paraguai nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo na noite de segunda-feira.

Evenberg afirmou: “Agora é preciso virar definitivamente a página de Manuel Neuer na Federação Alemã de Futebol, mas o retorno de Oliver Baumann não parece fazer sentido a longo prazo”, descartando assim Baumann, goleiro do Hoffenheim, como seu sucessor.

Baumann era o goleiro titular da Alemanha após a primeira aposentadoria de Neuer da seleção em 2024, mas perdeu a vaga pouco antes da Copa do Mundo.

Mas, em vez de Baumann, Evenberg tem outro sucessor em mente para defender a meta da seleção alemã: o companheiro de Neuer no Bayern de Munique, Jonas Orbej (22 anos).

Effenberg foi bem claro: “Jonas Orbej deve ser o goleiro titular da seleção alemã no próximo jogo internacional”.

Orberg disputou 20 partidas em todas as competições pelo Bayern de Munique na última temporada como goleiro reserva e será gradualmente preparado para assumir a posição de goleiro titular no Bayern de Munique, sob a orientação de Neuer, na próxima temporada.

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Uma reviravolta radical?

Mas a exigência de Evenberg por uma renovação do time não se limita aos demais jogadores, já que ele afirmou que “oito jogadores da seleção que disputou a Copa do Mundo tinham 30 anos ou mais, e outros quatro completarão 30 anos este ano. Talvez tenha chegado a hora de nos concentrarmos mais nos jogadores jovens” para que a seleção alemã recupere seu brilho.

Além de Neuer e Baumann, a equipe atual conta com jogadores com mais de 30 anos, como Jonathan Tah (30 anos), Antonio Rüdiger (33 anos), Joshua Kimmich (31 anos), Leon Goretzka (31 anos), Pascal Groß (35 anos) e Leroy Sané (30 anos).

Entre os jovens jogadores que Evenberg espera que façam a diferença no futuro está Linart Karl (18 anos), que ele acredita que se tornará uma peça fundamental na ala direita.

Segundo Evenberg, Karl deverá definir a identidade do ataque ao lado de Saïd Al-Mulla (19 anos), Florian Wirtz (23 anos) e Jamal Musiala (23 anos).

O lenda do Bayern de Munique considera que Malek Thiaw (24 anos), Nico Schlotterbeck (26 anos) e Nathaniel Brown (23 anos) também são pilares importantes na defesa.

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