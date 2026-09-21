Uma lenda do Barcelona lançou um ataque contundente ao Real Madrid, afirmando que este é o time que mais se beneficiou da arbitragem ao longo da história.

Carles Rexach, ex-treinador do Barcelona e um dos ídolos do clube, está nas manchetes porque, nesta segunda-feira, será exibido um documentário intitulado "Correr para os covardes", um filme sobre sua vida produzido pelo Mundo Deportivo em parceria com a Movistar Plus.

Por ocasião dessa estreia, Rexach concedeu uma entrevista ao programa "Café de Ideias" na rádio 2Cat, na qual abordou, entre outros assuntos, a questão da arbitragem após a polêmica que cercou o clássico de Madri ontem, que registrou uma grande controvérsia arbitral.

E disse: "Ao longo da história, o Real Madrid foi o time mais beneficiado, não apenas na Espanha, mas na Europa".

E prosseguiu: "Durante minha carreira como jogador, sempre perdíamos. Achei que o sistema de árbitro assistente de vídeo, do qual eu era um grande defensor no início, seria mais eficaz. Mas se antes havia um problema com o árbitro e seus assistentes, agora temos o mesmo problema somado aos responsáveis pela tecnologia do vídeo, e não fizemos praticamente nenhum progresso; continuamos na mesma situação de antes".

Rexach demonstrou otimismo em relação ao início de temporada do Barcelona: "Não se trata de otimismo exagerado, as coisas vão bem, e até muito bem, mas, analisando de forma objetiva e sem parcialidade, o Barcelona está atualmente em um nível completamente diferente do resto dos times espanhóis".

E continuou: "No momento, o único time capaz de competir fortemente com o Barcelona é o Paris Saint-Germain; os demais não têm nenhuma chance. Eles jogam em um ritmo diferente, correm e se esforçam muito. Todos esses jogadores estão convencidos de suas capacidades".

Rexach completou: "Quando você chega à fase da experiência, pode sentir certo medo do fracasso, mas quando se é jovem, as coisas correm bem".

E concluiu: "O Barcelona está tendo um desempenho excelente. Atualmente, estão seis pontos à frente do Real Madrid, e quando voltarmos da pausa, enfrentaremos o Real Madrid em nossa casa em breve, e isso pode fazer com que a diferença chegue a nove pontos, e aí as coisas começarão a piorar (para o Real)".

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