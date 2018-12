Lenda do Arsenal dispara contra Mourinho: "Jogadores do United deveriam ignorá-lo"

Martin Keown não poupou críticas a José Mourinho e diz que esse United é o pior que ele viu em 25 anos

Martin Keown, lendário ex-zagueiro do Arsenal, não se mostra satisfeito com o nível de futebol apresentado pelo Manchester United sob o comando de José Mourinho. O ex-jogador fez parte do vitorioso grupo dos "Invencíveis" (Os Invencíveis) do Arsenal, que conquistou a Premier League sem nenhuma derrota na temporada 2003/04. Para ele, as performances do time de Mourinho estão entre as piores que ele viu em 25 anos e aconselhou os jogadores dos Red Devils a pararem de ouvir o português.

"Essas performances são algumas das piores que vimos do United em 25 anos. Os jogadores estão tentando, mas eles precisam parar de ouvir o seu treinador imediatamente. Se é assim que eles estão sendo instruídos a jogar, os jogadores estão sozinhos. Eu não sei mais a identidade desse time do United", disparou o ex-defensor.

Essa temporada para o Manchester United tem sido bastante frustrante. No sexto lugar, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas, os Red Devils têm a difícil missão de vencer o Liverpool em Anfield nesse domingo (16). O time de Jürgen Klopp ainda está invicto na competição nacional. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

(Foto: Getty Images)

Mourinho se chamou certa vez de "O Especial" e isso repercute muito até hoje. Keown aproveitou da fala do treinador para dizer que ele não é mais tão especial assim, mesmo reconhecendo a história vitoriosa do português.

"Mourinho tem um trabalho incrível, mas "O Especial" tem se tornado "O Solitário". Ele está quase curtindo o processo de seu trabalho chegando ao fim", falou Martin.