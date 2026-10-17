Salem Al-Dawsari, capitão do Al Hilal, recebeu uma avaliação inesperada de um dos nomes mais marcantes da história do clube a respeito de suas chances de conquistar o prêmio de melhor jogador da Ásia em 2026, depois que Saud Kariri, ex-estrela do Al Hilal, indicou seu rival Firas Al-Buraikan, atacante do Al Ahli, como merecedor do troféu, com base nos números e nos critérios da temporada passada e da atual.

A disputa pelo prêmio continental está acirrada entre os sauditas Salem Al-Dawsari e Firas Al-Buraikan, além do iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor, após a Confederação Asiática de Futebol anunciar a lista final de indicados, em uma corrida de importância especial para o futebol saudita, com dois astros da Roshn League entre os concorrentes ao mais importante prêmio individual do continente.

Durante sua participação na rede de canais saudita "Thmanyah", Saud Kariri admitiu que a conquista do prêmio por Salem Al-Dawsari seria um encerramento ideal para sua trajetória, mas enfatizou a necessidade de avaliar a disputa de acordo com os números e critérios ligados às temporadas atual e passada, em vez de se limitar ao nome do jogador ou às suas conquistas anteriores.

Kariri disse: "Acredito que a conquista do prêmio por Salem Al-Dawsari seria um belo encerramento para sua carreira, mas, com base nos números e nos critérios da temporada passada e desta temporada, vejo Firas Al-Buraikan como merecedor do prêmio".

As declarações de Kariri têm um significado importante, já que ele não diminui o status de Al-Dawsari nem o que ele apresentou ao longo de sua carreira, mas entende que o que Al-Buraikan conquistou durante o período em avaliação lhe dá vantagem na comparação entre os indicados.

Com isso, o nome do atacante do Al Ahli entrou com força no debate sobre quem é o jogador mais merecedor do título, até mesmo dentro do próprio Al Hilal.

Salem Al-Dawsari entra na disputa depois de ter sido eleito melhor jogador da Ásia duas vezes, em 2022 e 2025, e aspira se tornar o primeiro jogador a conquistar o prêmio três vezes, aproveitando sua longa experiência e sua influência no Al Hilal e na seleção saudita.

Por outro lado, Firas Al-Buraikan disputa o prêmio pela primeira vez, após marcar o gol da vitória do Al Ahli na final da Liga dos Campeões da Ásia Elite da temporada 2025-2026 e contribuir para a conquista do título pelo seu time pela segunda vez consecutiva. Ele também participou da Copa do Mundo de 2026 com a seleção saudita, foi campeão da Copa do Golfo Árabe e encerrou o torneio como artilheiro, com três gols.



