As declarações de Omar Al Ghamdi, ex-astro do Al Hilal, provocaram uma ampla polêmica depois que ele dirigiu uma crítica direta a Mohamed Noor, ídolo do Al Ittihad, por conta de sua aparição em um vídeo no qual comemorava com Fahad Al Mufarrej, dirigente da seleção saudita, após a conquista do título da última Copa do Golfo Árabe pela Arábia Saudita, em uma cena espontânea que se transformou em tema de debate no estúdio de análise da rede de canais "Al Riyadiah", da Arábia Saudita.

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O vídeo foi exibido durante o estúdio de análise, no qual Mohamed Noor aparecia comemorando com Al Mufarrej, antes de Al Ghamdi comentar sua atitude com palavras que irritaram o ídolo do Al Ittihad, que não hesitou em responder com firmeza, manifestando sua total rejeição ao fato de ser descrito como bagunceiro e afirmando que seu ex-companheiro o conhece bem e sabe como é sua personalidade.

Omar Al Ghamdi, ex-jogador do Al Hilal, disse: "Mohamed Noor é sempre bagunceiro, seja dentro ou fora de campo, e nunca vai mudar". Essa foi a frase que abriu a porta para o confronto verbal entre os dois astros, depois que Noor considerou que a declaração não refletia a realidade do que aconteceu durante a celebração do título do Golfo.

Mohamed Noor responde com irritação: Omar não dormia antes de me enfrentar!

Mohamed Noor não deixou as declarações de Al Ghamdi passarem em branco e respondeu em tom irritado, afirmando que não aceita tal definição, sobretudo porque Al Ghamdi o conhece de perto, em razão dos confrontos que os reuniram ao longo de suas trajetórias no futebol saudita.

Noor disse, em declarações ao programa "Nadina": "Eu não aceito essas declarações, porque Omar me conhece bem. Eu não sou bagunceiro; ele é que não dormia antes de me enfrentar".

E o ídolo do Al Ittihad concluiu: "Não sei por que ele disse isso, mas eu estava feliz e comemorei com Al Mufarrej de forma espontânea, não há mais nada. Vi o que ele falou sobre a seleção e fiquei chocado, porque ele não está feliz como nós".