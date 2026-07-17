Lenda da Turquia revela uma surpresa sobre o futuro de Mohamed Salah

Enquanto a incerteza paira sobre o futuro de Mohamed Salah após o término de seu contrato com o Liverpool, a Turquia tornou-se o centro das especulações sobre o astro egípcio, após o aumento das notícias que o associam a uma transferência para o Beşiktaş durante a janela de transferências de verão. Entre declarações polêmicas de lendas do futebol turco, especulações da torcida e mensagens enigmáticas do agente do jogador, aumentaram as dúvidas sobre o próximo destino de uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Mohamed Salah ocupou as manchetes dos jornais turcos nas últimas horas, depois que reportagens divulgadas pela mídia levantaram a possibilidade de o capitão da seleção egípcia se transferir para a Superliga Turca.

A onda de especulações começou após declarações feitas por Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, sobre o futuro do jogador de 34 anos, cujo contrato com o Liverpool chegou ao fim.

Abbas afirmou: “Ainda não sabemos onde Mohamed vai jogar na próxima temporada, mas talvez saibamos disso muito em breve”, declarações que muitos consideraram um indício de que o futuro do capitão da seleção egípcia está prestes a ser definido.

Em um desdobramento notável, o ex-goleiro da seleção turca Roshto Richber, que já defendeu o Fenerbahçe e o Beşiktaş, fez declarações polêmicas durante sua participação em um programa de TV, nas quais alegou que o presidente do Beşiktaş, Serdal Adalı, conseguiu fechar o contrato com Mohamed Salah.

Rošto disse: “O presidente do Beşiktaş, Serdal Adalı, fechou a contratação de Mohamed Salah. Percebi isso pelos rumores e pela expressão facial do presidente”.

Paralelamente a essas declarações, a mídia turca divulgou supostos detalhes sobre as negociações entre as partes, indicando que Mohamed Salah reduziu suas exigências financeiras para um salário anual líquido de 11 milhões de euros. Acrescentou ainda que o jogador deseja assinar um contrato de três temporadas, com opção de prorrogação por mais uma temporada.

Por outro lado, as mesmas fontes informaram que a oferta apresentada pelo Beşiktaş inclui um salário anual líquido de 9 milhões de euros, com contrato de duas temporadas e opção de prorrogação por uma terceira, sendo que o salário da última temporada seria menor caso a cláusula de prorrogação fosse acionada.

As especulações não pararam por aí, já que alguns torcedores associaram o vídeo promocional de apresentação do belga Leandro Trossard como novo jogador do Beşiktaş a Mohamed Salah, depois que o vídeo incluiu referências repetidas ao Egito — o que alguns interpretaram como uma dica sobre a possível contratação do astro egípcio.

Além disso, circulou um vídeo mostrando a torcida do Beşiktaş gritando em uníssono: “Ya Allah, Bismillah... Mohamed Salah”, enquanto as câmeras captavam o presidente do clube, Serdal Adalı, sorrindo enquanto a torcida repetia o nome do jogador, o que intensificou ainda mais as especulações.

Nesse mesmo contexto, Ahmed Çaglar, membro do conselho administrativo do Beşiktaş Futbol Kulübü, publicou uma postagem em suas redes sociais relacionada a Mohamed Salah, o que abriu espaço para mais especulações sobre a possibilidade de sua transferência para o clube turco.

Apesar do aumento das notícias e da divulgação de diversos detalhes sobre a negociação, até o momento não houve nenhum comunicado oficial de Mohamed Salah ou do Beşiktaş confirmando ou negando a veracidade dessas informações, de modo que todas as notícias permanecem no âmbito das especulações, enquanto se aguarda a definição do futuro do capitão da seleção egípcia nos próximos dias.